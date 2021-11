Presidentti Niinistö haluaa viedä Helsingin henkeä käytäntöön asevalvonnassa – Niinistön mukaan valmisteilla on Putinin ja Bidenin keskustelu Ukrainasta

Presidentti Sauli Niinistö kertoo ymmärtäneensä, että valmisteilla on uusi keskustelu Venäjän presidentti Vladimir Putinin ja Yhdysvaltojen presidentti Joe Bidenin välille.

Niinistö nosti asian esiin Körber-säätiön tilaisuudessa Berliinissä, kun häneltä kysyttiin arviota Ukrainan ajankohtaisesta tilanteesta. Venäjän on kerrottu lisänneen viime aikoina joukkojaan Ukrainan rajan läheisyydessä.

Uudesta mahdollisesta keskustelusta on kertonut julkisuuteen aiemmin ainakin Putinin tiedottaja Dmitri Peskov viime viikolla.

Niinistön mukaan venäläisjoukkojen lukumäärästä on hieman erilaisia tietoja. Hänen mukaansa selvää on kuitenkin se, että joukkojen liikuttelua tapahtuu.

Vastaavankaltaista kehitystä nähtiin keväällä. Niinistö huomautti, että tuolloin tilanne kohentui, kun Putin ja Biden keskustelivat puhelimitse.

Putinin ja Bidenin mahdollinen uusi keskustelu tuli Niinistön tietoon, kun hän keskusteli hiljattain Putinin kanssa. Niinistö vieraili Putinin luona Moskovassa lokakuun lopussa.

– Jos se (Putinin ja Bidenin keskustelu) on tapa tilanteen rauhoittamiseen, meidän tulisi olla siitä hyvin iloisia, mutta yksi taho puuttuu ja se on Eurooppa, Niinistö sanoi.

Niinistö: Luottamusta tulee rakentaa

Niinistö haluaa lisää vuoropuhelua, luottamuksen rakentamista ja erimielisyyksien ratkontaa erityisesti kansainvälisen asevalvonnan alalle.

Saksassa vierailevan Niinistön mukaan asevalvonta voisi olla konkreettinen kohde, jossa Helsingin henkeä voisi soveltaa käytäntöön.

Niinistö näkee haasteena, että kylmän sodan aikana solmitut asevalvontasopimukset ovat tulossa tiensä päähän, ja samaan aikaan teknologian nopea kehitys tekee vanhoista valvontamekanismeista epäolennaisia.

– Luottamuksen rakentamisesta tulee yhä vaikeampaa, kun toimijoiden määrä kasvaa ja ympäristö on yhä vaikeammin ennustettavissa. Silti meidän tulee sitä rakentaa, Niinistö sanoi.

Ajattelutapa erimielisyyksien selvittämiseksi

Niinistö nosti asevalvonnan esiin puhuessaan Helsingin hengestä Berliinissä. Hän on pitänyt Helsingin henkeä esillä aiemminkin ja esitellyt ajattelutapaa johtajille eri puolilla maailmaa. Helsingin hengellä viitataan ilmapiiriin, joka muodostui Helsingissä vuonna 1975 järjestetyssä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökokouksessa.

Niinistö on kuvannut, että Helsingin henki konkretisoitui eri näkökantojen edustajien valmiudessa käydä vuoropuhelua. Hänen mukaansa Ety-kokous oli käännekohta idän ja lännen välisessä liennytyksessä.

Puheessaan Niinistö nosti esiin, että Helsingin hengellä on historiallisen merkityksen ohella nykyhetkeen kantavia vaikutuksia. Niinistölle Helsingin henki on ajattelutapa ja työmetodi erimielisyyksien selvittämiseksi.

– Se on halua etsiä yhteistä nimittäjää, jopa rajujen erimielisyyksien keskellä, Niinistö sanoi.

– Jos oli mahdollista luoda sen kaltaista ajattelutapaa keskellä kylmää sotaa, se ei voi olla mahdotonta tänä päivänä.

”Helsingin henkeä tässä ja nyt”

Niinistö on pitänyt eri yhteyksissä esillä ajatusta, että Helsingin Ety-kokouksen 50-vuotisjuhlan yhteydessä voitaisiin järjestää uusi huippukokous. Ety-kokouksesta tulee kuluneeksi 50 vuotta vuonna 2025.

Berliinissä puhuessaan Niinistö kuitenkin korosti, että Helsingin henkeä tarvitaan jo aiemmin, tässä ja nyt, koska vaarat ovat jo läsnä. Hänen mukaansa rauha Euroopassa ei ole taattu.

– Juuri nyt emme tarvitse uutta huippukokousta jossain kaukaisessa tulevaisuudessa, Niinistö sanoi.

Kestävä turvallisuus vaatii luottamusta

Presidentti Niinistön mukaan tarve yhteisille ratkaisuille on kohonnut, koska jännitteet ovat kiristymässä. Niinistö ei odota jännitteiden katoavan lähiaikoina.

– Päinvastoin, suurvaltojen väliset jakolinjat voivat yhtä hyvin vain vahvistua tulevina kuukausina ja vuosina. Sillä tulee olemaan epäsuotuisa vaikutuksensa meihin kaikkiin, Niinistö sanoi.

Erimielisyyksien hallintaan ei Niinistön mukaan ole muuta keinoa kuin vuoropuhelu. Hän korosti, että kestävää turvallisuutta ei voi olla ilman tietyn tason luottamusta.

– Luottamusta on erittäin vaikea rakentaa, jos emme puhu toisillemme.

Niinistön vierailu Berliinissä jatkuu vielä huomiseen. Tänään Niinistö tapasi aiemmin päivällä Saksan liittopresidentin Frank-Walter Steinmeierin Bellevuen linnassa.

Steinmeier osallistui myös samaan Körber-säätiön tilaisuuteen, jossa Niinistö puhui.

Heta Hassinen

STT

