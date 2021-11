Presidentti Niinistö: Itsenäisyyspäivän vastaanotto tekee kunniaa terveydenhuollon työntekijöille, vieraita tavanomaista vähemmän

Presidentti Sauli Niinistö kertoo, että itsenäisyyspäivänä järjestetään tänä vuonna vastaanotto Presidentinlinnassa, mutta vieraiden määrä on tavanomaista pienempi.

Juhlaan kutsutaan kaikkiaan noin 200 ihmistä. Vakiovieraita ei juuri tule, vaan lähes koko vierasjoukko on ensikertalaisia. Pukukoodi on normaalista poikkeava, eli tumma puku. Juhlan on määrä tehdä kunniaa terveydenhuollon työntekijöille.

Niinistö korosti, että järjestelyjä on jouduttu syksyn aikana muuttamaan, ja niitä saatetaan muuttaa edelleen.

Niinistön mukaan itsenäisyyspäivän vastaanotolla ei ilmeisesti ole mahdollista vaatia koronapassia. Kutsut lähetetään sen jälkeen kun Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut uudet rajoitukset Uudenmaan alueelle.

STT

Kuvat: