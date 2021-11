Itsenäisyyspäivän vastaanotolla kunnioitetaan terveydenhuollon työntekijöitä, suurin osa vieraista ensikertalaisia – Linnan juhliin kutsutaan tänä vuonna korkeintaan 200 vierasta

Itsenäisyyspäivää juhlitaan Presidentinlinnassa tänäkin vuonna erityisjärjestelyin ja aiempaa pienemmässä mittakaavassa. Kutsuvieraslistalla on tänä vuonna muun muassa terveydenhuollon työntekijöitä ja vapaaehtoistyöntekijöitä.

Vieraita on tavanomaista vähemmän, ja lähes koko vierasjoukko on ensikertalaisia, kertoi presidentti Sauli Niinistö tänään.

– Puhutaanko Linnan juhlista – ei sellaisessa perinteisessä mielessä, ehkä paremminkin vastaanotosta, Niinistö kuvaili.

Linnaan kutsutaan tämänhetkisen suunnitelmien mukaan noin 200 ihmistä. Luku sisältää myös kutsuvieraiden puolisot. Normaalisti vastaanotolle on kutsuttu jopa 1 700 vierasta.

Juhlassa on tänä vuonna määrä muistaa ja kunnioittaa terveydenhuollon työntekijöitä.

– Tärkeintä on se, että me osoitamme vähän kollektiivista kiitosta niille ihmisille, jotka ovat kovilla olleet ja meitä kaikkia suojanneet, Niinistö sanoi.

Toisaalta juhlassa halutaan muistaa sitä, että Suomessa on paljon hyvää, Niinistö kertoi. Teeman mukaisesti juhlissa halutaan huomioida muitakin venymään joutuneita ammattiryhmiä sekä vapaaehtoistoimintaa.

– Vaikea korona-aikakin on oikeastaan osoittanut, että paljon on hyvin, Niinistö sanoi.

Niinistö korosti, että järjestelyjä on jouduttu syksyn aikana muuttamaan koronatilanteen takia, ja niitä saatetaan muuttaa edelleen.

Linnassa odotetaan tietoa uusista rajoituksista

Terveydenhuollon ammattilaisten lisäksi vieraslistalla on muun muassa muutamia kulttuuri- ja liikunta-alojen ihmisiä, presidentin kansliasta kerrottiin.

Asemansa puolesta vastaanotolle kutsutaan kanslian mukaan vain yksittäisiä henkilöitä. Toistaiseksi ei tarkennettu sitä, onko kutsulistalla esimerkiksi ministereitä.

Pukukoodi on normaalista poikkeava, eli tumma puku. Niinistö perusteli poikkeavaa pukukoodia sillä, että kukaan ei joutuisi siitä ”kohtuutonta murhetta näin vähäisellä aikataululla tuntemaan”.

Kutsut vastaanotolle on määrä lähettää vasta torstain jälkeen, kun Etelä-Suomen aluehallintovirasto kertoo Uudenmaan aluetta koskevista uusista rajoituksista. Rajoitukset tulevat voimaan 25. marraskuuta.

Niinistön mukaan tilanne on monimutkainen, sillä rajoitukset eivät välttämättä suoraan ulotu itsenäisyyspäivän vastaanottoon. Toisaalta juhlavierailta ei ilmeisesti voida lainsäädännön nojalla vaatia ja tarkastaa koronapassia.

– Olemme hivenen hankalassa yhtälössä tässä, Niinistö sanoi.

– Haluamme huomenna kuulla muiden mukana sen, mikä on viranomaisten tämänhetkinen käsitys terveysturvallisuudesta suurimmissa tilaisuuksissa.

Hieman käheällä äänellä puhunut presidentti kertoi kärsineensä pitkästä ja sitkeästä flunssasta, mutta toivovansa, että tauti on menossa ohi.

Veteraaneille ja lotille erillinen tilaisuus

Presidentin kansliasta kerrottiin, että vieraiden toivotaan saaneen kaksi annosta rokotetta tai vastaavan suojan tai vaihtoehtoisesti käyneen tuoreeltaan koronatestissä. Myös maskien käyttöön varaudutaan, ja ne ovat käytössä ainakin pääosalla henkilökunnasta.

Kanslian mukaan vieraita tervehditään, mutta juhlan perinteisiin kuuluvaa kättelyä ei välttämättä tänä vuonna nähdä.

Sotaveteraaneja ja lottia iltajuhlaan ei tänä vuonna kutsuta terveysturvallisuuden vuoksi. Sen sijaan heille järjestetään Presidentinlinnassa oma tilaisuuteensa itsenäisyyspäivää edeltävällä viikolla.

Tilaisuuteen kutsutaan kanslian mukaan parikymmentä veteraania puolisoineen ja avustajineen sekä muita veteraanien edustajia.

Musiikkia Presidentinlinnassa kuullaan tänäkin vuonna. Tanssimisen kohtalo sen sijaan jäi vielä ilmaan. Tarjoiluissa ja koristeluissa painottuvat edellisvuosien tapaan kotimaisuus ja ympäristöystävällisyys, kansliasta kerrottiin.

Yleisradio televisioi juhlan myös tänä vuonna.

Linnan juhlien tulevaisuuden järjestelyjä ei Niinistön mukaan ole vielä ehditty pohtimaan. Niinistö totesi, että hänen toimikauttaan on jäljellä niin vähän aikaa, että mahdolliset uudistukset voisivat kuulua seuraavan presidentin päätettäviksi.

Linnan juhlia vietettiin koronaepidemian vuoksi poikkeuksellisin menoin myös viime vuonna.

Yle lähetti Presidentinlinnasta erikoislähetystä, jossa näytettiin muun muassa musiikki-, tanssi- ja teatteriesityksiä sekä presidenttiparin etäyhteyden välityksellä käymiä keskusteluja.

Maiju Ylipiessa, Nina Törnudd

STT

Kuvat: