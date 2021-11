Puola aloittaa muurin rakentamisen Valko-Venäjän rajalle ensi kuussa

Puola aloittaa ensi kuussa rajamuurin rakentamisen Valko-Venäjän rajalle, kertoi maan sisäministeriö maanantaina. Muurin on tarkoitus valmistua tulevan vuoden ensimmäisen puoliskon aikana.

– Kyseessä on ehdottoman tärkeä maatamme ja kansalaisiamme koskeva strateginen investointi, vakuutti sisäministeri Mariusz Kaminski ministeriön lausunnossa.

Rakentamista koskevat sopimukset on määrä allekirjoittaa ensi kuun puoliväliin mennessä, ja työt alkavat vielä tämä vuoden puolella. Muuria urakoidaan valmiiksi kolmessa vuorossa vuorokauden ympäri.

Muurin kustannuksiksi on laskettu noin 353 miljoonaa euroa. Muurin on määrä kattaa noin 180 kilometrin matka, eli noin puolet Valko-Venäjän rajan kokonaismitasta.

Puolan parlamentti hyväksyi muurin rakentamisen viime kuussa.

”Odotamme, että sieltä tullaan voimalla”

Puolan rajavartiosto ja puolustusministeriö jakoivat Twitterissä maanantaina rajalta videoita, joissa näkyy suuri joukko Kuznican raja-aseman läheisyyteen kokoontuneita ihmisiä.

Puolan mukaan rajalla on noin 3 000-4 000 pääosin Lähi-idän maista saapunutta ihmistä, jotka pyrkivät EU:n alueelle.

Rajavartioston tiedottaja Anna Michalska sanoi uskovansa ihmisten pyrkivän ylittämään rajan.

– Odotamme, että sieltä yritetään tulla voimalla rajan yli. Tällä hetkellä olemme lähettäneet kaikki käytettävissä olevat joukkomme alueelle, Michalska sanoi.

Videoiden aitoudelle oli vaikeaa saada riippumatonta vahvistusta, koska Puola on julistanut poikkeustilan ja kieltänyt toimittajilta pääsyn rajavyöhykkeelle.

Lukashenka uhosi uusia pakotteita vastaan

Valko-Venäjän johtaja Aljaksandr Lukashenka sanoi Valko-Venäjän pyrkivän palauttamaan maahan suurin joukoin saapuneet ihmiset takaisin kotimaihinsa.

Lukashenka sanoi, että Puolan rajalle kerääntyneitä yritetään suostutella palaamaan kotiin.

– Mutta nämä ihmiset ovat hyvin itsepäisiä. Kukaan heistä ei halua palata, Lukashenka pahoitteli uutistoimisto Beltan mukaan.

Lukashenka sanoi myös, että Valko-Venäjä voisi toimittaa siirtolaiset ilmateitse Saksaan, jos Puola ei tarjoa ”humanitaarista käytävää.”

– Voimme lähettää heidät Müncheniin omilla koneillamme, jos siihen on tarvetta, hän ehdotti.

Länsimaat ovat syyttäneet Valko-Venäjää siirtolaisten masinoimisesta Lähi-idästä EU:n rajoille. Valko-Venäjän hallinto kiistää syytteet. Lukashenka vakuutti, ettei Valko-Venäjä haluaa rajoilleen syntyneen siirtolaiskriisin kärjistyvän konfliktiksi.

– Se olisi meille haitaksi.

Irak järjestää paluulentoja

Irakin hallitus järjestää paluulentoja niille kansalaisilleen, jotka haluavat vapaaehtoisesti palata kotimaahansa Valko-Venäjältä. Asiasta kertoi maan ulkoministeriön tiedottaja Ahmed al-Sahaf.

Ensimmäinen lento järjestetään torstaina. Irak kertoi jo viime viikolla ottavansa vastaan vapaaehtoisesti palaavat kansalaisensa.

Valko-Venäjän ja Puolan rajalla jumissa olevista ihmisistä monet ovat Irakista ja suuri osa kurdeja. Irakin viranomaisten mukaan 571 Irakin kansalaista on ilmoittanut haluavansa palata kotimaahansa.

Ainakin kymmenen ihmistä on avustusjärjestöjen mukaan kuollut raja-alueella, jossa lämpötilat laskevat jo pakkasen puolelle.

Korjattu aiempaa uutista klo 19.32: Puolan mukaan rajalla on siirtolaisia noin 3 000-4 000 (ei 3 000-40 000)

