Puola ottanut kiinni kymmeniä rajan ylittäneitä, valmistautuu suurempaan määrään

Puolassa on otettu kiinni 50 Valko-Venäjältä tullutta maahanpyrkijää sen jälkeen, kun nämä tunkivat rajan yli väkisin, poliisi kertoi sunnuntaina. Sen mukaan siirtolaiset tulivat rajan yli lauantaina puolella lähellä Starzynan kylää.

Puolan rajavartiosto kertoo nähneensä rajan toisella puolella merkkejä siitä, että rajan ylitse olisi tulossa enemmänkin ihmisiä.

Huhujen mukaan Valko-Venäjä olisi sanonut siirtolaisille, että Puola avaa rajansa maanantaina ja että heitä odottaisi sen toisella puolella bussikyyti Saksaan.

Tuhannet enimmäkseen Lähi-idästä tulleet siirtolaiset ovat leiriytyneet Valko-Venäjän puolelle rajaa päästäkseen myöhemmin EU:n alueelle. Länsimaat ovat syyttäneet Valko-Venäjää siirtolaisten lennättämisestä paikalle ja usuttamisesta EU:n puolelle kostona sitä vastaan asetetuista pakotteista. Valko-Venäjä on kiistänyt syytökset.

Avustusjärjestöjen mukaan kymmenkunta ihmistä on jo kuollut hyytävissä oloissa maiden rajaseuduilla. Niiden mukaan tilanne voi vielä pahentua, kun lämpötilat laskevat.

Valko-Venäjän viranomaisten mukaan suurimmassa siirtolaisleirissä lähellä Bruzgin kylää on noin 2 000 ihmistä, joista osa on lapsia ja raskaana olevia naisia. Valko-Venäjä on toimittanut leiriin muun muassa telttoja ja lämmityslaitteita, mikä viittaa siihen, että leireistä saattaa tulla ainakin osittain pysyviä.

Puola on kieltäytynyt ottamasta maahantulijoita vastaan ja syyttänyt Valko-Venäjää heidän poistumisensa estämisestä.

EU:n Borrell tapasi Valko-Venäjän ulkoministerin

EU ja Valko-Venäjä kävivät sunnuntaina keskusteluja Puolan ja Valko-Venäjän rajakriisistä. EU:n ulkoasioiden korkean edustajan Josep Borrellin ja Valko-Venäjän ulkoministerin Uladzimir Makein tapaaminen oli ensimmäinen korkean profiilin keskustelu osapuolten välillä sitten rajakriisin kärjistymisen.

Valko-Venäjä kertoi painottaneensa keskusteluissa, että EU:n asettamat sanktiot sitä vastaan rajakriisin vuoksi ovat toivottomia ja aiheuttavat enemmän haittaa kuin hyötyä.

Borrell kertoi aiemmin, että EU aikoo laajentaa Valko-Venäjän vastaisia pakotteita maanantaina niihin, jotka ovat osallisia siirtolaisten kuljetuksiin Puolan rajalle. Pakotteet koskisivat muun muassa lentoyhtiöitä, matkatoimistoja ja viranomaisia.

Valko-Venäjän lausunnon mukaan Makei sanoi kuitenkin Valko-Venäjän ottaneen askelia siirtolaisten tulon vähentämiseksi.

Borrell ja Makei keskustelivat myös avun toimittamisesta rajalla jo oleville.

