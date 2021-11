Tilanne Valko-Venäjän ja Puolan rajalla kiristyy – Puolan mukaan ryhmä ihmisiä yrittänyt ylittää rajan

Tilanne Valko-Venäjän ja Puolan rajalla kiristyy. Puolan hallituksen tiedottajan Piotr Mullerin mukaan rajalle on saapumassa satoja ihmisiä ja yksi ryhmä on yrittänyt ylittää rajan. Rajavartijat ovat ottaneet osan ihmisistä kiinni, Muller sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Mullerin mukaan Puolan hallituksen kriisiryhmä on kokoontumassa myöhemmin tänään. Puolan sisäministerin Mariusz Kaminskin mukaan maan hallinto on lisännyt poliiseja ja sotilaita raja-alueelle.

Puolan rajavartioston ja sisäministeriön tviittaamillavideoilla näkyy suuri joukko ihmisiä kerääntyneenä raja-aidan tuntumaan. Videoilla näkyy myös, kuinka osa ihmisistä yrittää vahingoittaa rajalle pystytettyä teräslanka-aitaa muun muassa puunrungoilla ja katkaisupihdeillä.

Puolan viranomaisten tiedottaja Stanislaw Zaryn sanoi aiemmin rajalle suuntaavan ryhmän olevan aseistettujen valkovenäläisten tiukassa valvonnassa.

– Nämä päättävät, mihin suuntaan ryhmä kulkee, Zaryn sanoi.

Rajalle saapuneet ihmiset ovat Valko-Venäjän jatkuvassa valvonnassa, sanoo Puolan sisäministeriö Twitterissä. Sisäministeriön julkaisemillavideoilla rajalle saapuneen ihmisjoukon taustalla kulkee aseistettuja maastopukuisia ihmisiä.

Uutistoimisto AFP:n faktantarkistuspalvelu selvitti maantieteellisen sijainnin tarkistuksella, että yksi aiemmin maanantaina julkaistuista videoista on otettu Valko-Venäjällä runsaan kilometrin päässä Puolan Kuznican rajanylityspaikasta. Tien varrella olevat kyltit videolla ovat valkovenäläisiä.

Nato huolissaan tilanteen kiihtymisestä

Euroopan unioni on syyttänyt Valko-Venäjän johtajaa Aljaksandr Lukashenkaa siitä, että tämä on järjestänyt maansa EU-rajoille siirtolaisaallon. Tulijat ovat pääosin Lähi-idästä.

Sotilasliitto Nato sanoi tänään lausunnossaan olevansa huolissaan tilanteen kiihtymisestä rajalla. Nato kutsui Valko-Venäjän toimintaa ”hybriditaktiikaksi” ja kehotti maata noudattamaan kansainvälistä laki.

– Nato on valmiina avustamaan liittolaisiamme ja säilyttämään alueen turvallisena, sotilasliitto kommentoi lausunnossaan.

EU on tulkinnut Valko-Venäjän linjan kostoksi siitä, että Bryssel on asettanut pakotteita Lukashenkan hallinnolle maan opposition raa’asta kohtelusta. Lukashenka on kiistänyt syytteet.

Puolaan pyrkineet ovat usein kertoneet, että Valko-Venäjän viranomaiset pakottivat heidät ylittämään rajan ja sitten Puolan viranomaiset työnsivät heidät takaisin Valko-Venäjän alueelle.

Puolalaisen Gazeta Wyborcza -lehden mukaan alueella on tähän mennessä kuollut ainakin kymmenen maahanpyrkijää, joista seitsemän kuoli Puolan puolella rajaa.

Puola on lähettänyt alueelle tuhansia sotilaita, ottanut alueella käyttöön hätätilan, rakentanut teräslanka-aidan ja hyväksynyt muurin rakentamisen.

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.

Maiju Ylipiessa, Pertti Mattila

STT

