Puolalaiset vapaaehtoiset auttavat salaa maahanpyrkijöitä Puolan ja Valko-Venäjän rajametsissä – toimittajat ja kansalaisjärjestöt pysäytetään sululle poikkeustilan perusteella

Metsässä Puolan ja Valko-Venäjän rajaseudulla, Przewiezin kylän läpi kulkevan tien varressa makaa kasa hylättyjä vaatteita ja makuupusseja.

Hylättyjen tavaroiden omistajien matkareitin pystyy päättelemään tavaroista: joukossa on sekä valkovenäläisiä ruokatarvikkeita että Istanbulin joukkoliikennekortti.

Viime päivinä Puolaan pyrkiviä ihmisiä on kerrottu kuljetetun juuri Turkin ja Valko-Venäjän kautta.

Mitä tavarat hylänneille ihmisille on tapahtunut, jää arvailun varaan. Heidät on ehkä otettu kiinni ja viety pidätyskeskukseen tai odottamaan paluuta Valko-Venäjän puolelle.

Jotkut taas pyrkivät kävelemään Puolan läpi Saksaan.

Puola ei siirtolaisia halua vastaanottaa. Se tulee selväksi jo tekstiviestistä, joka kilahtaa puhelimeen rajaseudulla. Lähettäjänä ovat Puolan viranomaiset.

– Puolan raja on kiinni. Valko-Venäjän viranomaiset ovat valehdelleet teille. Palatkaa Minskiin! Älkää ottako mitään pillereitä valkovenäläisiltä sotilailta, tekstiviestissä lukee.

Tiedossa ei ole, mihin pillereihin teksti viittaa.

Rajan tiukka valvonta tulee selväksi muutenkin. Puola on julistanut rajalle poikkeustilan, mikä tarkoittaa, että esimerkiksi toimittajia ja kansalaisjärjestöjä ei rajalle päästetä.

Myös STT:n matka rajalle katkesi Kuźnican rajakylän tuntumassa olevalle sululle, jonka läpi sallittiin vain kylässä asuvien tai rajaviranomaisten kulku. Samalla rajalle ajoi ohi useita poliisiautoja pillit ulvoen.

Henkilöautoja myös pysäytettiin toistuvasti ja niiden takakontteja tarkastettiin.

Puolan kansalaisjärjestöt vaativat humanitaarisen käytävän avaamista

Tiukka linja on tarkoittanut, että myös avun tarjoaminen on jäänyt paikallisten aktivistien ja asukkaiden harteille.

Rajalla toimivat aktivistit etsivät metsissä siirtolaisia, joille antaa ruokaa, vaatteita ja vettä. Työtä joudutaan tekemään osittain salassa, sillä Puolan viranomaiset ovat pyrkineet vaikeuttamaan työtä, kertoo viime päivinä rajaseudun metsissä työskennellyt, kansalaisjärjestö Salam Labia edustava aktivisti Karol Wilczynski STT:lle.

– Viranomaiset eivät voi varsinaisesti estää meitä tekemästä työtämme, mutta he saattavat tarkistaa esimerkiksi papereitamme pitkään hidastaakseen meitä tai yrittää estää kulkuneuvojemme kulkemista, hän kertoo.

Työ on osin piilossa myös siksi, että autettavat haluavat pysyä piilossa viranomaisilta, koska luvassa on muuten ulosheitto maasta.

– Käytännössä ihmiset palautetaan eikä oikeutta hakea turvapaikkaa juuri myönnetä. Asianajajamme ovat onnistuneet parissa tapauksessa viemään hakemuksia eteenpäin, Wilczynski sanoi.

Rajalla siirtolaisia auttava puolalainen Grupa Granica -ryhmä onkin vaatinut humanitaarisen käytävän avaamista rajalle. Ryhmä sanoo olevansa täysin varma, että kriisi on Valko-Venäjän organisoima. Ryhmän mukaan ihmisiä tulisi silti auttaa, koska he eivät ole syypäitä tilanteeseen.

– Vaikka uskomme täysin, että (Valko-Venäjän presidentti) Aljaksandr Lukashenka on vastuussa tämän kriisin organisoimisesta, Puola ja EU voivat ratkaista kriisin, ryhmä kirjoitti vetoomuksessaan.

Sanna Raita-aho

STT

