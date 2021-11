Puolan pääministeri: Kriisi Valko-Venäjän rajalla uhkaa koko EU:n turvallisuutta

Kriisi Puolan ja Valko-Venäjän rajalla uhkaa koko EU:n turvallisuutta, sanoo Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki.

Puolan rajalle on kertynyt tuhansia ihmisiä, joita Valko-Venäjän hallinto EU:n mielestä usuttaa ylittämään rajan. Puola sanoi maanantaina torjuneensa satojen ihmisten yrityksen ylittää raja laittomasti.

– Puolan rajan tukkiminen on kansallinen intressimme. Mutta vaakalaudalla on koko EU:n vakaus ja turvallisuus, Morawiecki sanoi Twitterissä.

Morawiecki syytti Valko-Venäjän johtajaa Aljaksandr Lukashenkaa hybridihyökkäyksestä.

– Meitä ei pelotella. Me puolustamme rauhaa Euroopassa yhdessä Nato- ja EU-kumppaniemme kanssa.

Valko-Venäjän hallinto puolestaan kiisti, että rajanylitykset olisivat sen koordinoimia.

– Valko-Venäjän puolustusministeriö katsoo, että Puolan syytökset ovat vailla perusteita ja todisteita, ministeriö sanoi lausunnossaan.

Puolustusministeriö myös syytti Puolaa jännitteiden tahallisesta lietsomisesta. Valko-Venäjän mukaan Puola rikkoi maiden välisiä turvallisuussopimuksia, kun se toimitti rajalle 10 000 sotilasta antamatta siitä valkovenäläisille ennakkovaroitusta.

Valko-Venäjä varoitti Puolaa

Valko-Venäjän ulkoministeriö taas kehotti Puolaa olemaan kärjistämättä tilannetta.

– Haluamme varoittaa Puolaa etukäteen, etteivät he ryhdy mihinkään provokaatioihin Valko-Venäjän tasavaltaa vastaan oikeuttaakseen laitonta voimankäyttöä heikossa asemassa olevia aseettomia ihmisiä kohtaan, joiden joukossa on paljon lapsia ja naisia, ulkoministeriö sanoi.

Puolan hallituksen mukaan maiden välisen rajan läheisyyteen on saapunut 3 000-4 000 ihmistä, suurin osa heistä Lähi-idästä. Valko-Venäjän hallinnon mukaan siirtolaiset ovat Valko-Venäjällä laillisesti.

Monet Puolaan pyrkineet ovat kertoneet, että Valko-Venäjän viranomaiset pakottivat heidät ylittämään rajan ja sitten Puolan viranomaiset työnsivät heidät takaisin Valko-Venäjän alueelle.

EU on tulkinnut Valko-Venäjän toimet kostoksi siitä, että EU on asettanut pakotteita Lukashenkan hallinnolle maan opposition raa’asta kohtelusta.

STT

