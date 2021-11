Puolan poliisi: Nuori syyrialaismies löytyi kuolleena metsästä lähellä Valko-Venäjän rajaa

Nuori syyrialaismies on löytynyt kuolleena metsästä Puolassa läheltä Valko-Venäjän rajaa, Puolan poliisi kertoi lauantaina.

Poliisin mukaan kuolinsyy ei ole vielä tiedossa. Noin sata siirtolaista oli yrittänyt ylittää rajan Valko-Venäjältä Puolaan samalla alueella yön aikana. Poliisin mukaan siirtolaiset pakenivat metsään nähtyään poliiseja ja sotilaita.

Puolan rajavartiosto arvioi, että noin 4 000 siirtolaista on leiriytyneenä metsään Valko-Venäjän ja Puolan rajan tuntumaan.

Avustusjärjestöjen mukaan viime kesästä lähtien yhteensä 11 siirtolaista on löytynyt kuolleena Valko-Venäjän rajan tuntumasta.

Putin: Venäjällä ei tekemistä Valko-Venäjän ja Puolan rajatilanteen kanssa

Venäjän presidentti Vladimir Putin vakuuttaa, että Venäjällä ei ole mitään tekemistä Valko-Venäjän ja Puolan rajakriisin kanssa.

Länsimaat ovat syyttäneet Valko-Venäjää tuhansien siirtolaisten houkuttelemisesta Lähi-idästä, jotta heidät voidaan lähettää rajan yli EU:n alueelle. Länsimaiden mielestä Valko-Venäjän hallinto toimii tässä Venäjän tuella.

Putin sanoi lauantaina valtiollisen tv:n haastattelussa haluavansa kaikkien tietävän, että Venäjällä ei ole osuutta tilanteeseen.

STT

Kuvat: