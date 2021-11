Putin vakuuttaa, ettei Venäjällä ole mitään tekemistä Valko-Venäjän ja Puolan rajatilanteen kanssa

Venäjän presidentti Vladimir Putin vakuuttaa, että Venäjällä ei ole mitään tekemistä Valko-Venäjän ja Puolan rajakriisin kanssa.

Länsimaat ovat syyttäneet Valko-Venäjää tuhansien siirtolaisten houkuttelemisesta Lähi-idästä, jotta heidät voidaan lähettää rajan yli EU:n alueelle kostoksi Valko-Venäjää vastaan asetetuista pakotteista. Länsimaiden mielestä Valko-Venäjän hallinto toimii tässä Venäjän tuella.

– Haluan kaikkien tietävän. Meillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, Putin sanoi lauantaina valtiollisen tv:n haastattelussa.

Presidentti sanoi, että Euroopan johtajien pitää keskustella Valko-Venäjän johtajan Aljaksandr Lukashenkan kanssa, jos ne haluavat ratkaista kriisin.

– Ymmärtääkseni Lukashenka ja (Saksan liittokansleri Angela) Merkel ovat valmiita puhumaan toisilleen. Toivottavasti tämä tapahtuu lähitulevaisuudessa, se olisi hyvin tärkeää, Putin sanoi.

Putin myös syytti jälleen länsivaltoja kriisistä ja totesi, että siirtolaisten pyrkiminen Lähi-idästä Eurooppaan on lännen aiheuttamien kriisien seurausta.

– Meidän ei pidä unohtaa, mistä nämä siirtolaisiin liittyvät kriisit ovat alkaneet. Onko Valko-Venäjä muka näiden ongelmien aiheuttaja?

Valko-Venäjäkin on kiistänyt olevansa vastuussa siirtolaisten pyrkimisestä EU:hun sankoin joukoin.

Putin sanoi valtiollisen tv:n haastattelussa myös pitävänsä Yhdysvaltain ja muiden Nato-maiden äskettäisiä sotaharjoituksia Mustallamerellä vakavana haasteena.

– Yhdysvallat ja sen Nato-liittolaiset pitävät suunnittelemattomia harjoituksia Mustallamerellä. Siellä ei ole pelkästään voimakas laivastoryhmä, vaan myös ilmavoimia, mukaan lukien strategista lennostoa. Tämä on vakava haaste meille.

Yhdysvallat ja EU ovat tällä viikolla ilmaisseet olevansa huolissaan Venäjän joukkojen liikkeistä Ukrainan rajan lähellä.

Metsästä kuolleena löytyneen miehen kuolinsyy ei tiedossa

Nuori syyrialaismies on löytynyt kuolleena metsästä Puolassa läheltä Wolka Terechowskaa Valko-Venäjän rajan tuntumassa, Puolan poliisi kertoi lauantaina.

Poliisin mukaan miehen kuolinsyy ei ole vielä tiedossa. Noin sata siirtolaista oli yrittänyt ylittää rajan Valko-Venäjältä Puolaan samalla alueella yön aikana. Poliisin mukaan siirtolaiset pakenivat metsään nähtyään poliiseja ja sotilaita.

Puolan rajavartiosto arvioi, että noin 4 000 siirtolaista on leiriytyneenä metsään Valko-Venäjän ja Puolan rajan tuntumaan.

Avustusjärjestöjen mukaan yhteensä 11 siirtolaista on löytynyt kuolleena Valko-Venäjän rajan tuntumasta sen jälkeen, kun siirtolaisten pyrkiminen EU:hun Valko-Venäjän kautta alkoi viime kesänä.

Puolan rajavartiosto syytti Valko-Venäjän joukkoja rajalle rakennettujen aitojen osittaisesta tuhoamisesta lauantain vastaisen yön aikana. Heidän mukaansa valkovenäläiset kaatoivat rajapylväitä ja rikkoivat piikkilankaa ajoneuvon avulla. Puolalaisjoukkoja taas sokaistiin lasereilla ja strobovaloilla.

Rajavartiosto myös kertoi, että valkovenäläiset olivat antaneet siirtolaisille kyynelkaasua, jota nämä käyttivät puolalaisjoukkoja vastaan.

Turkki pesi kätensä kriisistä

Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin ulkopoliittinen neuvonantaja sanoi lauantaina, että Turkin syyttäminen Puolan ja Valko-Venäjän rajan kriisistä on väärin.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi aiemmin tällä viikolla, että ”ihmissalakuljetukseen” osallistuviin lentoyhtiöihin voidaan kohdistaa pakotteita. Turkkilaisyhtiö Turkish Airlines on ollut tärkeässä osassa siirtolaisten kuljettamisessa Valko-Venäjän pääkaupunkiin Minskiin.

Perjantaina Turkki vahvisti kieltäneensä Syyrian, Irakin ja Jemenin kansalaisia lentämästä Turkista Valko-Venäjälle.

Erdoganin neuvonantajan Ibrahim Kalinin mielestä Turkin yhdistäminen kriisiin on kuitenkin epäoikeudenmukaista.

– Tällä laittomasti maahaan pyrkiviin liittyvällä kriisillä Valko-Venäjän, Puolan, Liettuan ja muutamien muiden Euroopan maiden välillä ei ole mitään tekemistä Turkin kanssa, Kalin kertoi uutistoimisto AFP:n haastattelussa.

– Matkustajat menevät Valko-Venäjälle ja sieltä Liettuaan, Puolaan ja muihin EU-maihin. Turkin tai Turkish Airlinesin syyttäminen siitä on täysin väärin kohdistettua.

STT

Kuvat: