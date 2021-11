Puolet työttömyyskassoista laskee jäsenmaksuaan – taustalla työllisyyden koheneminen

Puolet työttömyyskassoista alentaa jäsenmaksuaan, kertoo Työttömyyskassojen yhteisjärjestö.

Suomessa on ensi vuonna 18 työttömyyskassaa, joista yhdeksässä jäsenmaksu laskee ensi vuonna. Kaksi kassaa nostaa maksua.

3 000 euroa kuussa ansaitsevan palkansaajan työttömyyskassan jäsenmaksu laskee keskimäärin 13 prosenttia.

Jäsenmaksujen lasku johtuu suurelta osin parantuneesta työllisyystilanteesta.

Kun vertaillaan 3 000 euroa kuussa ansaitsevia palkansaajia, saavat suurimman maksualennuksen työttömyyskassa Finkan jäsenet. Finkaan kuuluu muun muassa luovien alojen työntekijöitä, kuten näyttelijöitä, muusikoita ja journalisteja.

Kolmen tonnin kuukausituloihin yltävä Finkan jäsen maksoi tänä vuonna jäsenmaksua 198 euroa. Finka muodostaa ensi vuoden alussa yhdessä kahden muun kassan kanssa Avoimen työttömyyskassan eli A-kassan. Sen jäsenmaksu ensi vuonna on 96 euroa, joten Finkaan kuuluvien jäsenmaksu tippuu yli 50 prosenttia nykyisestä.

Saman verran tienaavalla Suomen Elintarviketyöläisten kassan jäsenellä maksu putoaa ensi vuonna 108 euroon, kun se tänä vuonna oli 180 euroa.

Kassojen etuusmaksatus yhä korkeampi kuin ennen koronaa

Työttömyyskassojen yhteisjärjestön mukaan kassojen etuusmaksatus on yhä korkeammalla tasolla kuin ennen koronaa. Järjestön mukaan tilanne on kuitenkin kohentunut nopeasti. Lokakuussa kassojen ansiopäivärahakulut olivat neljänneksen pienemmät kuin vuotta aiemmin.

Työttömyyskassaan kuuluvat voivat saada ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa. Ansiosidonnaisen saaminen edellyttää, että on ollut töissä riittävän kauan ennen työttömäksi jäämistä.

Työttömyyskassojen määrä on ollut laskussa jo pitkään. Vuosituhannen vaihteessa Suomessa oli vielä lähes 50 työttömyyskassaa. Ensi vuoden alussa kassojen määrä laskee nykyisestä 21:stä yhdistymisten seurauksena 18:aan.

Iiro-Matti Nieminen

STT

Kuvat: