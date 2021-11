Putin sanoi Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle olevansa huolissaan Ukrainan ”provokaatioista”

Venäjän presidentti Vladimir Putin kertoi keskiviikkona Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle Charles Michelille olevansa huolissaan Ukrainan ”provokaatioista”. Putinin mielestä niiden tarkoituksena on lietsoa jännitteitä Ukrainan itäosissa.

Kreml kertoi Putinin ja Michelin keskustelleen puhelimessa.

Putin oli korostanut, ”että Kiovan täytyy lopettaa venäjänkielisen väestönosan syrjintä, mikä loukkaa Ukrainan kansainvälisiä velvoitteita”, sanottiin Kremlin lausunnossa.

Venäjä on tyrmännyt lännen väitteet, joiden mukaan Venäjä saattaa valmistella hyökkäystä Ukrainaan. Venäjä on syyttänyt sotilasliitto Natoa provokaatioista.

Ukrainan armeija on ollut juuttuneena konfliktiin Venäjän tukemien separatistien kanssa Donetskin ja Luhanskin alueilla sen jälkeen, kun Venäjä liitti itseensä Krimin niemimaan vuonna 2014.

Ukraina ja länsimaat ovat sanoneet Venäjän lähettäneen joukkoja rajan yli, mutta Venäjän on kiistänyt väitteet.

Samaan aikaan kriisi Valko-Venäjän ja Puolan rajalla

Lännen tuoreet pelot Venäjän mahdollisista uusista Ukrainaa koskevista suunnitelmista osuus samaan aikaan, kun siirtolaiskriisi Valko-Venäjän ja Puolan rajalla on aiheuttanut jännitteitä. Puola on EU:n jäsen ja Valko-Venäjä on Venäjän liittolainen.

Keskiviikkona Putin oli kehottanut EU:ta aloittamaan ”järjestelmällisen yhteistyön” Valko-Venäjän kanssa kriisin ratkaisemiseksi. Putin oli myös sanonut Michelille, että suunnitelmat uusien Valko-Venäjän vastaisten pakotteiden asettamisesta ovat haitallisia, sanottiin Kremlin lausunnossa.

STT

