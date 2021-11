Raahen sairaalassa hoidettu tuberkuloosipotilasta – altistuneita on satoja

Raahen sairaalassa Pohjois-Pohjanmaalla on viime kesän ja kuluvan syksyn aikana hoidettu tuberkuloosipotilasta osastoilla 5 ja 6, kertoo Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä nettisivuillaan.

Tapaus tuli ilmi tällä viikolla Kuopion keskussairaalassa. Raahessa potilasta on hoidettu 24. kesäkuuta-13. lokakuuta välisenä aikana erimittaisissa jaksoissa.

Raahen sairaalassa tuberkuloosille altistuneita potilaita on reilu 200 ja henkilökuntaa noin sata. Jatkotartuntojen mahdollisuutta pidetään kuntayhtymän mukaan varsin pienenä. Tuberkuloosi ei tartu erityisen herkästi, ja altistumiseksi katsotaan vähintään 40 tunnin oleskelu samassa tilassa tuberkuloosia kantavan kanssa.

Kuntayhtymä ottaa yhteyttä kaikkiin altistuneeksi katsomiinsa ihmisiin. Jos osastoilla 5 ja 6 mainittuina aikoina ollut saa tuberkuloosiin viittaavia oireita, on hänen heti otettava yhteyttä kuntayhtymän infektiopoliklinikan numeroon 040 135 8530 lisäohjeita varten.

Tuberkuloosiin viittaavia oireita ovat yli kolme viikkoa jatkunut yskä, veriyskä, yskökset, kuumeilu, väsymys, yöhikoilu ja laihtuminen.

Niiden altistuneiden, joilla on immuniteettipuolustusta heikentävä sairaus tai lääkitys, tulee ottaa yhteyttä infektiopoliklinikalle. Muut kyseisenä aikana osastoilla 5 ja 6 olleet voivat odottaa rauhassa yhteydenottoa ja mahdollisia jatkotoimia.

Kaikki altistuneet tutkitaan muun muassa keuhkokuvan avulla.

Latentti tuberkuloosi voi aktivoitua myöhemmin

Tuberkuloositartunta johtaa usein oireettomaan tilaan, jossa bakteeri on piilevänä keuhkokudoksessa. Tällaista infektiota kutsutaan latentiksi tuberkuloosiksi.

Latentti tuberkuloosi voi aktivoitua myöhemmin esimerkiksi ikääntymisen tai sairauksien ja niiden hoitojen heikentäessä elimistön puolustuskykyä.

