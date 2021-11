Raportti: Noin puolet maailman väestöstä saa joko liikaa tai liian vähän ravintoa

Lähes puolet maailman väestöstä kärsii huonosta ravitsemuksesta, tiistaina julkaistu raportti kertoo. Ravitsemusta maailmanlaajuisesti kartoittaneen itsenäisen tutkimusryhmän raportti toteaa, että 48 prosenttia ihmisistä syö joko liian paljon tai liian vähän ruokaa.

Esimerkiksi alle viisivuotiaista lapsista liian laihoja on 150 miljoonaa, alikasvuisia 45 miljoonaa ja ylipainoisia 40 miljoonaa. Aikuisväestöstä jo 40 prosenttia eli 2,2 miljardia ihmistä kärsii ylipainosta tai lihavuudesta.

– Huonot ruokavaliot selittävät neljänneksen kaikista aikuisväestön kuolemista, raportin koostaneen ryhmän puheenjohtaja Renata Micha kertoi uutistoimisto AFP:lle.

Maailman terveysjärjestö WHO on pyrkinyt vähentämään ali- ja ylipainoisuutta, mutta raportin mukaan nykyisellä kehityksellä ei vuodelle 2025 asetettuihin tavoitteisiin päästä.

Raportin mukaan viimeisen vuosikymmenen aikana ihmisten ravitsemus ei ole ottanut askelia parempaan suuntaan, mikä uhkaa myös planeettaa. Esimerkiksi hiilijalanjäljeltään suurien lihatuotteiden kulutus on maailmassa jo lähes viisinkertainen viikoittaiseen suositukseen nähden.

Samaan aikaan terveellisten hedelmien ja kasvisten kulutus on liian vähäistä etenkin matalan tulotason maissa.

Raportti arvioi, että ravitsemustyöhön täytyy tällä vuosikymmenellä osoittaa vuosittain neljä miljardia dollaria, jotta esimerkiksi lasten alipainoisuuden ja alikasvuisuuden vähentämistavoitteet voidaan saavuttaa.

FAO vaatii valtioilta varautumista häiriöihin elintarviketuotannossa

Toinen tiistaina julkaistu raportti painottaa, että maiden on valmistauduttava shokkeihin elintarvikejärjestelmissään esimerkiksi kuivuuden, tulvien ja tautien vuoksi. YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO toteaa vuosittaisessa raportissaan, että koronaviruspandemia on osoittanut elintarviketeollisuuden haavoittuvuuden.

Elintarvikejärjestelmiin kuuluvat tuotanto, elintarvikkeiden hankintaketjut, logistiikka ja kulutus.

FAO huomauttaa, että kolmella miljardilla ihmisellä ei nykyiselläänkään ole varaa terveelliseen ruokavalioon. Samaan joukkoon putoaisi miljardi ihmistä lisää, jos jokin häiriötilanne vähentäisi heidän tulojaan kolmanneksella.

Heinäkuussa julkaistussa raportissaan FAO kertoi, että viime vuonna 720-811 miljoonaa ihmistä näki nälkää. Luku on yli 160 miljoonaa enemmän kuin edeltäneenä vuonna, ja syynä on suurelta osin pandemia.

FAO korostaa riskienhallinnan tärkeyttä. Järjestön mukaan ennusteilla, varoitusjärjestelmillä ja varhaisilla toimintasuunnitelmilla voidaan ennaltaehkäistä merkittäviä häiriöitä ja varautua niihin ennalta.

STT

Kuvat: