Räppärit Travis Scott ja Drake on haastettu oikeuteen Texasin konsertin sekasorron lietsomisesta

Räppärit Travis Scott ja Drake on haastettu oikeuteen Yhdysvaltain Texasissa järjestetyn konsertin takia. Kaksikon konsertissa puristui hengiltä perjantaina kahdeksan ihmistä.

Kanteen mukaan rap-solistit yllyttivät konsertin sekasortoon.

Festivaalin päätähti, yhdysvaltalainen Travis Scott oli esiintymässä yhdessä kanadalaisen Draken kanssa, kun yleisö ryntäsi kohti lavaa.

Texasilainen lakifirma Thomas J. Henry Law tviittasi sunnuntaina brittilehti Daily Mailin uutisen kanteesta ja vahvisti nostaneensa ”yhden ensimmäisistä” kanteista, jotka liittyvät Houstonin Astroworldin festivaalitragediaan.

Kanteen takana on 23-vuotias Kristian Paredes, joka oli konsertissa ja jonka kerrotaan loukkaantuneen vakavasti. Myös tapahtuman järjestäjät Live Nation ja tapahtumapaikka on haastettu oikeuteen.

– Väkijoukossa levisi kaaos ja ryntäys alkoi, kanteessa sanotaan.

– Monet pyysivät apua Live Nation Entertainmentin palkkaamilta vartijoilta, mutta heihin (avun pyytäjiin) ei kiinnitetty huomiota.

Konsertista rikostutkinta

Kahdeksan ihmistä puristui kuoliaaksi, kun noin 50 000 ihmisen yleisöjoukossa syntyi paniikki perjantai-iltana paikallista aikaa. Lisäksi 25 ihmistä tarvitsi sairaalahoitoa ja yli kolmeasataa ihmistä hoidettiin pienten vammojen takia paikan päällä.

Konsertissa syntyneiden vammojen takia oli nostettu lisäksi ainakin yksi muu kanne sunnuntaina paikallista aikaa.

Texasin osavaltion viranomaiset ovat aloittaneet konsertin tapahtumista rikostutkinnan.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10175281/Travis-Scott-Drake-sued-inciting-crowd-left-eight-festivalgoers-dead.html

STT

Kuvat: