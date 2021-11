Rauhannobelisti Malala Yousafzai avioitui

Nobelin rauhanpalkinnon 17-vuotiaana voittanut pakistanilainen Malala Yousafzai kertoo menneensä naimisiin. Yousafzai ilmoitti asiasta Twitterissä.

Tviitin mukaan Yousafzai ja hänen miehensä Asser Malik avioituivat pienimuotoisessa muslimien nikah-seremoniassa kotonaan Englannin Birminghamissa. Paikalla oli vihkiparin perhettä.

Nikah-seremonia on islamilaisen avioliiton ensimmäinen askel.

Kun Yousafzai oli 15-vuotias, äärijärjestö Talebanin jäsen ampui häntä päähän koulubussissa. Hänet lennätettiin myöhemmin Britanniaan saamaan hoitoa. Yousafzai oli joutunut kotimaassaan Talebanin kohteeksi puolustettuaan tyttöjen oikeutta koulutukseen.

Ampumatapaus sattui vuonna 2012. Yousafzai asettui sittemmin perheineen Birminghamiin, ja hänet palkittiin Nobelin rauhanpalkinnolla vuonna 2014. Hän jakoi palkinnon intialaisen lastenoikeusaktivistin Kailash Satyarthin kanssa.

Yousafzai oli kaikkien aikojen nuorin rauhanpalkinnon saaja.

Yousafzai toipui kuukausia kestäneiden hoitojen jälkeen. Tämän jälkeen hän kirjoitti brittitoimittaja Christina Lambin kanssa muistelmateoksen nimeltä Minä olen Malala: Koulutyttö jonka Taliban yritti vaientaa.

Viime vuonna Yousafzai valmistui Oxfordin yliopistosta opiskeltuaan filosofiaa, politiikkaa ja taloutta.

Nyt 24-vuotias Yousafzai on tyttöjen koulunkäynnin puolestapuhuja, ja hänen järjestönsä Malala Fund on muun muassa sijoittanut kaksi miljoonaa dollaria Afganistaniin, jossa tyttöjen ja naisten asema on joutunut uhatuksi Talebanin noustua uudelleen valtaan.

Yousafzai on myös tehnyt sopimuksen Apple TV+ -striimauspalvelun kanssa. Hänen on määrä tuottaa naisia ja lapsia käsitteleviä draamoja ja dokumentteja.

https://twitter.com/Malala/status/1458128016157052938?s=20

STT

Kuvat: