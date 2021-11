Rauman Lukolla koronatartuntoja – keskiviikon CHL-peli peruttu ja perjantain JYP-peli siirtyy

Jääkiekkoliigan Rauman Lukko kertoi tiistaina, että useammalla Lukon edustusjoukkueen jäsenellä on todettu koronavirustartunta alkuviikosta. Joukkueen viime viikon vieraspelimatkalla osallistuneet on asetettu karanteeniin, ja niin keskiviikon CHL-pudotuspelien kotiottelu italialaista Bolzanoa vastaan perutaan. Liigan perjantainen vieraspeli JYPiä vastaan siirretään myöhemmin pelattavaksi. Lauantain Pelicans-Lukko-ottelu pelataan suunnitellusti.

– Perusteena karanteenipäätökselle on se, että pelaajat ovat viettäneet viikon ajan tiiviisti aikaa perheenomaisissa olosuhteissa samoissa kulkuneuvoissa, hotelleissa ja pukukopeissa. Viranomaiset katsovat pitkäaikaisen yhdessäolon kohottavan jatkotartuntojen riskiä ja tästä syystä poikkeuksellisesti kahdesti rokotetut, negatiivisen näytteen antaneet oireettomat henkilöt joutuvat myös karanteeniin. Tartuntojen alkuperä ei ole tiedossa, ja kaikki positiiviseksi testatut henkilöt ovat pääosin lieväoireisia. Kaikki joukkueen jäsenet on testattu ja suurin osa testituloksista on ollut negatiivisia, Lukko kertoi sivuillaan.

Tartuntojen vuoksi joukkueen negatiivisen testituloksen saaneita jäseniä testataan Lukon toimesta koko karanteenin ajan päivittäin.

Lukko voitti Bolzanoa vastaan viime viikon tiistaina pelatun vierasottelun 3-1. CHL kertoi tiedottavansa myöhemmin toimenpiteistä joukkueiden toisen osaottelun suhteen.

– Kunnioitamme viranomaisten päätöstä ja kiitämme heitä hyvästä yhteistyöstä. Tilanne tietysti harmittaa urheilullisesti, mutta ymmärrämme, että viranomaisilla on vastuu alueen terveysturvallisuudesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä, Lukon toimitusjohtaja Jukka Kunnas sanoi.

Lukon ja JYPin perjantaisen kohtaamisen siirtämisen myötä JYP kohtaa perjantaina kotonaan Sportin, Liiga kertoi. Ottelu JYP-Sport oli alunperin merkitty pelattavaksi 28. tammikuuta.

https://www.raumanlukko.fi/uutiset/lukon-edustusjoukkueessa-koronatartuntoja

https://www.championshockeyleague.com/en/news/covid-19-protocol-announcement-lukko-rauma-hc-bolzano-cancelled

https://liiga.fi/news/15300

STT

Kuvat: