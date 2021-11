Riiber ensimmäisenä yhdistetyn ladulle – Herola jäi Rukalla vaille tuulen tukea, jäi mäessä yli kahden minuutin päähän kärjestä

Kärkikymmenikkö taisi karata Ilkka Herolan ulottuvilta yhdistetyn hiihdon maailmancupin ensimmäisen kilpailun mäkiosuudella. Herola ponnisti Rukan HS142-mäestä 125 metriin ja joutuu viiden kilometrin hiihtoon sijalta 22 yli kahden minuutin päässä kärjestä.

Kilpailijat saivat ponnistaa mukavaan vastatuuleen juuri ennen Herolan vuoroa, mutta suomalaisen kohdalla tuuliapu loppui kuin veitsellä leikaten.

– Ei ollut mitään mahdollisuutta, Herola tiivisti tilanteen.

– Hyppy oli koekierrosta parempi, muttei riitä mihinkään.

Herola arveli, että tavallista lyhyemmällä viiden kilometrin hiihto-osuudella parhaan ja huonoimman ero on vain puoli minuuttia. Kaavan perusteella Herola joutuu venyttämään hiihtopotkunsa äärimmilleen päästäkseen viidentoista joukkoon kello 16.10 alkavassa hiihdossa.

Oberstdorfin 2021 MM-kisoissa hopeamitalin saavuttaneen Herolan olemuksesta oli aistittavissa pientä turhautumista.

Kilpailu muuttui kaikin tavoin mahdollisimman hankalaksi, kun tuuliapu tyrehtyi juuri hänen vuorollaan. Rukan HS142-mäki on myös luonteeltaan hankala Herolan tekniikalle ja viiden kilometrin hiihtomatka äärimmäisen epäedullinen kiertueen parhaalle hiihtäjälle.

Riiber sai voiton avaimet

Kärkipaikalta matkaan lähtee cupia kolme viime kautta hallinnut Norjan Jarl Magnus Riiber, jolla on loistotilaisuus avata kausi voitokkaasti. Huippupituuksia mäessä pommittanut Itävallan Mario Seidel lähtee matkaan sekunnin päässä ja Saksan Manuel Faisst kymmenen sekunnin päässä.

Jännitettävää on lähinnä siinä, mihin vaiheeseen hiihtoa Riiber ratkaisunsa ajoittaa.

Hyvistä hiihtäjistä parhaissa asemissa ovat Norjan Jens Lurås Oftebro ja Itävallan Lukas Greiderer sijoilla kuusi ja seitsemän. He ovat yli 40 sekunnin päässä Riiberistä. Viron Kristjan Ilves starttaa juuri heiden edeltään ja pyrkii kaksikon peesiin.

Muut suomalaiset jäivät minuuttien päähän

Muut suomalaiset voivat unohtaa cuppisteet kauden avauksessa. Otto Niittykoski joutuu hiihtoon sijalta 41 ja Leevi Mutru sijalta 45. Kaksikon ero kärkeen on kaksin puolin viiden minuutin.

Flunssasta toipuva Arttu Mäkiaho oli mäessä 44:s, muttei lähde hiihtoon.

– Olen taudin loppusuoralla, muttei tee mieli ottaa kauden tässä vaiheessa isoja riskejä, kun tuli iso ero pistesijoihin, Mäkiaho totesi.

Mutru harmitteli heikkoa hyppytuntumaa.

– Ei mennyt. Mäessä on tunne hukassa, Mutru kertoi.

– Pitäisi saada enemmän tatsia jalkoihin, jotta pääsisin työntämään ponnistuksen paremmin latua vasten. Nyt hyppääminen menee vähän heittäytymiseksi.

Yhdistetyn maailmancup jatkuu lauantaina ja sunnuntaina kilpailuilla, joissa hiihto-osuus on kymmenen kilometriä.

Pasi Rein

STT

