Rokotustavoite saavutettiin Salossa – epidemiatilanne on silti ottanut taka-askeleita

Salon ja koko valtakunnan koronatilanne on ottanut askeleita huonompaan suuntaan.

Salossa on todettu viimeisen seitsemän päivän ajanjaksolla 28 uutta koronatartuntaa. Luku on murheellinen, kun sitä verrataan edellisiin seitsemän päivän blokkeihin: 20.–27. lokakuuta uusia tapauksia raportoitiin 11 kappaletta ja sitä edellisellä seitsemän päivän jaksolla vain kuusi kappaletta.

Viimeisen kahden viikon aikana Salossa on todettu yhteensä 39 uutta tartuntaa, joista peräti 16 tilastoitiin eilen.

Myös koko Suomen luvut olivat keskiviikkona murheellista luettavaa, kun uusia koronatapauksia raportoitiin peräti 1 150 kappaletta.

Salon tartuntataudeista vastaava lääkäri Kaisa Ellä toteaa, että huonontuva koronatilanne näkyi jo viime viikolla.

– Tämän viikon aikana tartunnat ovat lähteneet selvään nousuun, hän kertoo.

Valtaosa tartunnan saaneista salolaisista on edelleen rokottamattomia. Ellä muistuttaa, että tartunnan voi saada kuitenkin myös rokotettu henkilö.

– Eikä vain kerran rokotettu vaan myös täyden rokotesarjan saanut, hän sanoo.

– Mikäli rokotettu henkilö on läheisissä tekemisissä rokottamattoman kanssa, tartuntariski on olemassa. Mikään rokote ei tuo sataprosenttista immuniteettia.

Ellän mukaan onkin nähtävissä koronaan liittyvä tuudittautumisen trendi.

– Kasvomaskien käyttö on huolestuttavasti vähentynyt. Suurissa ihmisjoukoissa niitä olisi edelleen syytä pitää, sillä koskaan ei voi tietää, kuka on rokotettu ja kuka ei.

Ellä muistuttaa, että rokotuksen saaneella koronatauti on useimmissa tapauksissa lievempi kuin rokottamattomalla.

– Rokotetut joutuvat harvemmin sairaalaan saati teho-osastolle.

Vaikka Salon koronatartunnat ovat taas nousussa, ylitettiin kaupungissa myös merkittävä, positiivinen merkkipaalu keskiviikkona.

– Olen äärimmäisen iloinen siitä, että 12 vuotta täyttäneistä asukkaistamme yli 80 prosenttia on saanut täyden rokotesarjan, Ellä riemuitsee.

THL:n tilaston mukaan yli 12-vuotiaista salolaisista tarkalleen 82,5 prosenttia on käynyt koronapiikillä kahdesti. Maakunnan vastaava luku on 80,2.

Somerolla tahti on hiukan Salon vastaavaa kiivaampi: kaupungin 12 vuotta täyttäneestä väestöstä 84,5 prosenttia on saanut täyden kahden annoksen rokotesarjan. Turussa luku on vielä alle 80 prosenttia, tarkalleen 78,4.

Viimeaikaisten asiantuntijalausuntojen sävy on tosin ollut se, että 80 prosenttia ei voi pitää maagisena rajana valtakunnallisen laumasuojan saavuttamiseksi. Ellä ei halua spekuloida tarkalla luvulla, johon olisi kirittävä laumaimmuniteetin aikaansaamiseksi, mutta hän kannustaa salolaisia jatkamaan rokottautumista.

– Nyt korostuu ihmisten oma harkinta. Ottamalla rokotteen voi suojata itseään ja läheisiään vakavalta taudilta, hän sanoo.

