Roope Ahonen: Tasaisuus puuttuu – salolaiskasvatti on kuitenkin luottavainen, että Vilppaan pelaaminen kohenee jatkossa

Vilppaan esityksistä alkukauden Korisliigassa ei pidä olla huolissaan, sanoo salolaisryhmään täksi kaudeksi ulkomailta palannut oma kasvatti Roope Ahonen.

– Uskon, että kaikki loksahtaa kohdalleen. Olemme menneet koko ajan joukkueena eteenpäin. Harjoituksissa kaikki ovat vetäneet kovalla intensiteetillä ja kilpailu on kovaa. Olen tosi luottavainen, että saamme hommat toimimaan ja varmasti tulokset tulevat olemaan sen mukaiset, Ahonen, 31, painottaa.

Ahonen kuvailee, että hallitsevan mestarin syksy on sisältänyt ylä- ja alamäkiä.

– Tasaisuus puuttuu. Ne pelit, jotka olemme hävinneet, ovat kaatuneet puolustukseemme. Hyökkäyksessä meillä kyllä on paljon arsenaalia ja eri jätkiä on noussut esiin.

Vilpas on voittanut kaikki kolme kotipeliään tähän mennessä, mutta vieraissa neljästä ottelusta on kertynyt vain yksi voitto jumbo-Korihaista.

– Karhubasket oli paljon meitä valmiimpi. Kouvot- ja Nokia-peli olisivat olleet voitettavissa, jos olisimme pelanneet kurinalaisemmin, takamies paaluttaa.

Ahonen myöntää, että Vilppaan koti- ja vieraspelaamisessa on tällä hetkellä eroa.

– Vieraspelaamisen ongelmiin pitää löytyä keinot. Kotiyleisön edessä on ekstralatausta ja enemmän energisyyttä kuin vieraissa. Vieraissa meidän mustat hetkemme ovat pitkittyneet, ja niissä peleissä on tullut enemmän huolimattomuusvirheitä, Ahonen vertailee.

– Huonoja hetkiä tulee peleissä väkisinkin, mutta ne pitää saada minimoitua.

Vilppaan kokoonpanosta puuttuu tällä hetkellä loukkaantunut sentteri Jeremiah Wood, joten salolaiset ovat joutuneet pelaamaan viime ottelunsa kolmella ulkomaalaisella.

Tiistain KTP-otteluun Vilpas tuo sisään PeU-Basketin tuoreen jenkkihankinnan William Loydin.

– Woodin panos on iso. Hänen poissaolollaan on merkitystä, koska meillä ei ole niin paljon isoja miehiä. Bryan (Griffin) joutuu painamaan lähes yksin vitospaikalla ja Juho (Nenonen) auttaa siinä. Heille tulee paljon kuormitusta varsinkin, kun pelirupeama on juuri nyt tiivis, Ahonen muistuttaa.

Ahonen on palannut Korisliigaan 8,6 pisteen ja 3,1 syötön keskiarvoilla.

– Pikkuhiljaa olen päässyt paremmin ja paremmin mukaan. Aikaa menee aina vähän, kun on uusi systeemi ja loukkaantuminenkin alla. En ole lähtenyt yrittämään mitään yltiöpäisesti, vaan olen suht koht rauhallisesti koittanut löytää omaa rytmiä, Ahonen kertoo.

Ahosen mukaan tärkeintä on, että Vilpas voittaa pelejä.

– Päätavoitteemme on, että kaikki nauttivat pelaamisesta, pallo liikkuu, puolustamme hyvin ja saamme löydettyä yhteisen sävelen kentällä. Totta kai haluan pelata itsekin hyvin ja auttaa joukkuetta mahdollisemman paljon.

KTP:stä Vilpas voi Ahosen mukaan odottaa fyysistä vastusta.

– Siihen peliin pitää olla valmiina. Ei tässä liigassa voi aliarvioida mitään joukkuetta ja mennä vain paikalle. Töitä pitää tehdä paljon, pelata fiksusti joukkueena sekä luottaa niihin asioihin, joita on treenattu ja pitää niistä kiinni, Ahonen sanoo.

– KTP:llä on hyviä heittäjiä, joten meidän pitää vaikeuttaa heidän pelaamistaan ja pakottaa heidät sellaisille alueille, mistä he eivät niin tykkää.

Edellisessä kotipelissä Bisonsia vastaan Vilpas pakotti loimaalaiset pallonmenetyksiin puolustuksen intensiteetillä. Samaa Ahonen odottaa myös KTP-ottelusta.

– Se on avain mitä tahansa joukkuetta vastaan.

Ahonen loukkasi polveaan sunnuntain BC Nokia -pelissä, mutta mistään vakavasta ei ole pitäisi olla kyse.

– Katsotaan aamulla, mikä polven tilanne on. Silloin olen viisaampi sen suhteen.

VILPAS–KTP-BASKET TIISTAINA KELLO 18.30 SALOHALLISSA

Palaako Vilppaan peli raiteilleen kotikentällä?

Lähtökohdat: Vilpas on voittanut seitsemästä ottelustaan neljä ja hävinnyt kolme. Sunnuntaina Vilpas taipui Nokialla 97–100. KTP:llä numerot ovat toisinpäin eli kolme voittoa ja neljä tappiota. KTP pelasi viimeksi perjantaina, jolloin se hävisi Karhubasketille kotonaan 64–83.

Seuraa häntä: Remu Raitanen. Susijengin rinkiin kuuluva KTP:n 206-senttinen laituri on päässyt uudessa seurassaan hyvään lentoon alkukaudesta, sillä pisteitä on kertynyt 16,4:n keskiarvolla. 24-vuotias Raitanen pelasi viime kaudella Kobrissa 11,4 pisteen keskiarvolla.

Kokoonpanot:

Vilpas: Trey Niemi, Perttu Blomgren, Mikko Koivisto, Juho Nenonen, Roope Ahonen, Brian Fobbs, Niilo Kärkkäinen, Marcus LoVett, Riku Laine, Bryan Griffin.Poissa: Jeremiah Wood.

KTP: Emil Uotila, Joonas Timonen, Vili Nyman, Roydell Brown, Joonas Lehtoranta, Urald King, Richard Williams, Flenard Whitfield, Remu Raitanen, Topias Kuukkanen.

Epävarma: Joni Herrala.

Tulosennuste: 91–77.