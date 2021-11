Runoilija käänsi runon ja alkoi vastata runoilla – Lounaismurteella kirjoittava Heli Laaksonen kertoi Mirja Hovilan kanssa, miten kumpikin löysi latvialaisen runoilijan.

Ihan eri aikakaudella olevan runoilijan runoon voi vastata tänäkin päivänä runolla ja vieläpä lounaismurteella. Näin on tehnyt murrerunoilija Heli Laaksonen , joka kävi tiistaina Salossa kertomassa, miten hän löysi latvialaisen jo vuonna 1950 kuolleen Aleksandrs Čaksin runot ja teki lopulta kirjan Poimit sydämeni kirjahyllystä .

– Jotenkin löysin meistä paljon yhteistä, olemme elämäniloisia, ehkä vähän lapsellisiakin, mukulamaisia, aika tunteellisia, Laaksonen kuvaili.

Laaksosen lisäksi Čaksista kertoi salolainen kääntäjä Mirja Hovila , joka on kääntänyt latvialaista kirjallisuutta suomeksi. Hovila omistaa miehensä kanssa pienkustantamo Paperiporon, jonka kautta kirjallisuutta on julkaistu.

Raumalla asuva Laaksonen on salolaisille tuttu monista vierailuistaan. Lounaissuomalaisella murteella kirjoittavan Laaksosen puheessa ja tekstissä on myös paljon tuttua salonseutulaisille murteen tuntijoille. Laaksosen juuret ulottuvatkin Halikkoon, josta hänen edesmennyt äitinsä on kotoisin.

Lisäkytköksiä on edelleen olemassa, sillä murrerunoilija on Halikon eläkeläiset ry:n kunniajäsen. On pakko kysyä, miksi.

– Mummuni ( Kerttu Santala ), joka on kuollut jo 1995, oli yhdistyksessä ja mummun ystäviä on siinä edelleen. Kun kävin esiintymässä siellä, minua pyydettiin kunniajäseneksi, Laaksonen selitti vuolaasti.

Yhtä vuolaasti ja innostavasti Laaksonen selitti yleisölle, miten hän löysi latvialaisrunoilijan ensin viroksi käännettynä. Hän jatkoi runojen lukemista juuri ennen koronapandemian alkua tammikuussa 2020.

– Olin kuukauden Ventspilsin kirjailijatalon residenssissä Latviassa, Laaksonen kertasi.

Viroa Laaksonen osasi, mutta ei paljonkaan latviaa. Hän löysi Latviasta kuitenkin lisää englanniksi ja ruotsiksi käännettyjä runoja, ja niin hän jatkoi lukemista.

– Tuli mieleen, että on käännettävä ja kirjoitettava vastaruno, mutta ei heti tullut mieleen, että teen kirjan, Laaksonen kuvaili runoteoksen syntyvaiheita.

Teokseen Laaksonen on valinnut Čaksin runoja, joihin hän on kirjoittanut vastauksen omalla murrerunollaan.

Niin innostunut Laaksonen on Čaksin runoista, että kun Hovila illan ensimmäisessä osuudessa esitti kääntämiään runoja, Laaksonen olisi mielellään väliinkin vastannut.

Hovilalle Čaks on jo pidempi tuttavuus kuin Laaksoselle ja hän ehti tutustua myös Čaksin viimeiseen suureen rakkauteen.

Hovila kuvaili Čaksia Latvian ensimmäiseksi urbaaniksi runoilijaksi ja modernistiksi, joka asui lähes koko elämänsä Riiassa. Latvian pääkaupunki taipuu tosiaan näin suomeksi, vaikka joskus näkee muutakin.

– Se taipuu ihan niin kuin siika siian eli Riika Riian, myös Laaksonen opasti kuulijoita.

Latvialaisrunoilijaan keskittyneen illan anti myös striimattiin ja tapahtuman järjestivät Salon kirjastopalvelut yhteistyössä Latvian literaturen ja Latvian Suomen-suurlähetystön kanssa.