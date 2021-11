Elintarvikkeisiin keskittyneiden yritysten kasvu koronavuonna näkyy Someron yhteisöverolistalla.

K-Supermarket Härkätietä pyörittävän A & M Pukkilan verotettava tulo tuplaantui viime vuonna edellisvuodesta. Yrityksen verottava tulo oli viime vuonna 468 000 euroa, kun vuotta aiemmin luku oli 225 000 euroa.

Kauppias Mika Pukkila sanoo koronan lisänneen elintarvikkeiden kysyntää.

– Koronavuonna satsattiin aiempaa enemmän hyvään ruokaan, kun elämä keskittyi kotiin. Myös verkkokaupan myynti kasvoi selvästi, Pukkila huomauttaa.

Korona myös kasvatti maaseudulla toimivan marketin asiakasmäärää.

– Ihmiset tekivät etätöitä ja tulivat Somerolle isoista kaupungeista koronaa pakoon. Mökkiläiset viettivät vapaa-ajan asunnoillaan tavallista pidempiä aikoja ja käyttivät siten myös paikallisia palveluita normaalia enemmän, Pukkila toteaa.

Pukkila huomauttaa, että koronan vaikutus on laantunut ja tilanne palautunut normaaliksi.

Lihatuotteisiin keskittyvä Someron Palvi kipusi eniten yhteisöveroa maksaneiden listalla viime vuonna neljänneksi. Perinteisen yrityksen edellä olivat vain pankit ja Someron Yhteismetsä.

Vajaat kymmenen henkeä työllistävän Someron Palvin verotettava tulo oli 740 000 euroa. Yrityksen verotettava tulo on kasvanut viime vuosina noin 140 000 euron vuosivauhtia. Palvaamon yrittäjä Petri Kuula kertoo, että koronavuosi vaikutti yrityksen tuotteiden kysyntään kaksijakoisesti.

– Palvelutiskeiltä myytävien tuotteiden kauppa kärsi koronavuonna. Valmiiksi pakattujen tuotteiden kysyntä sen sijaan nousi, Kuula toteaa.

Metallin puolelta Someron listalta löytyvät tutut nimet. Ovia ja ikkunoita valmistava Jaatimet on listan viides ja rumpukompostoreita ja teräshalleja tekevä Someron Terästyö seitsemäs. Someron Terästyön verotettava tulo nousi viime vuonna 573 000 euroon edellisvuoden 358 000 eurosta.

– Suurin osa viime vuoden tuloksesta tehtiin jo edellisvuonna. Viime vuoden kevääseen saakka rumpukompostereiden vienti veti hyvin, mutta sitten iski korona. Nyt nousua on jälleen näkyvissä, Someron Terästyön toimitusjohtaja Arttu Ahtaanluoma sanoo.

Suurelle yleisölle tuntemattomin nimi Someron eniten yhteisöveroa maksaneiden yritysten listalla on kuudentena oleva Cascarilla Oy. Kyseessä on vuonna 2003 perustettu yritys, jokaomistaa ja vuokraa kiinteistöjä Hämeenlinnan seudulla.Yrityksen kotipaikka on Somero, sillä Cascarillan toimitusjohtajan Hannu Selinin äidin suku on Somerniemeltä.