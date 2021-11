Ruotsiin valittiin ensimmäinen naispääministeri – Magdalena Andersson tuli valituksi pienimmällä mahdollisella äänierolla

Ruotsin uudeksi pääministeriksi nousee sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson. Valtiopäivät äänesti asiasta tänään aamupäivällä. Anderssonin valinta sai salissa aikaan raikuvat aplodit.

Tullakseen valituksi Andersson ei saanut saada yli 175 ääntä häntä vastaan. Andersson tuli valituksi pienimmällä mahdollisella marginaalilla. Anderssonin puolesta äänesti 117 valtiopäiväedustajaa, häntä vastaan 174 ja tyhjää äänesti 57 parlamentaarikkoa.

Äänestyksessä Andersson tarvitsi keskustan ja vasemmistopuolueen tuen. Andersson sai tiistai-iltana kaipaamansa vasemmistopuolueen tuen, kun puolueet pääsivät sopuun kaikkein matalimpien eläkkeiden korottamisesta.

Myös keskustapuolue kannatti Andersonin valintaa, mutta ilmoitti juuri ennen äänestystä hylkäävänsä hallituksen budjetin. Puolue kertoi, ettei se anna tukeaan hallituksen budjettilakiehdotukselle tänään iltapäivällä järjestettävässä äänestyksessä.

Anderssonista tulee ensimmäinen nainen Ruotsin pääministerinä. Kauppatieteellisen koulutuksen saanutta ja vuodesta 2014 valtiovarainministerinä toiminutta Anderssonia on pidetty oikeistososiaalidemokraattina ja talouden tiukkana vartijana.

Andersson valittiin Ruotsin sosiaalidemokraattien johtajaksi marraskuun alussa.

Innokas ulkoilija ja liikkuja

Politiikan tutkijoiden mukaan sosiaalidemokraattien puheenjohtajavaihdoksen taustalla eivät ole niinkään poliittiset linjakysymykset, vaan puolueen tarve vaihtaa johtohahmoaan ennen ensi vuoden syyskuussa järjestettäviä valtiopäivävaaleja.

Anderssonin edeltäjä, sosiaalidemokraattien Stefan Löfven, ehti olla pääministerinä seitsemän vuotta. Sosiaalidemokraatteja hän oli johtanut vuosikymmenen. Ruotsin sosiaalidemokraattien poliittinen linja ei juuri muutu, vaikka puolueen puheenjohtaja vaihtuikin torstaina, arvioivat Ruotsin politiikkaa seuraavat suomalaisasiantuntijat.

Anderssonilla on vankkaa urheilijataustaa, ja hän haluaa liikkua säännöllisesti. Luonto on tärkeä, ja siksi ministeri varaa ulkoilulle aikaa. Hänen innostuksensa liikuntaan näkyy muun muassa ministerin Instagram-tilillä, jonka kuvissa hän esiintyy monesti urheiluvaatteissa tai luontoretkillä.

Andersson on valmistunut Tukholman kauppakorkeakoulusta. Hänen puolisonsa on taloustieteilijä, professori Richard Friberg. Pariskunta tapasi opiskeluaikana.

– Richard on sielunkumppanini ja hän tuo paljon turvallisuutta elämääni. Meillä on hurjan hauskaa yhdessä, Andersson sanoi Svensk Damtidning -lehden haastattelussa taannoin.

