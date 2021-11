Ruotsissa lisäaikaa hallitustunnusteluihin – Andersson valmis vasemmistopuolueelle tehtäviin myönnytyksiin

Ruotsissa sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Magdalena Andersson on saanut lisäaikaa hallitustunnusteluihin. Valtiopäivien puhemies Andreas Norlén antoi tiistaina Anderssonille tämän pyynnöstä lisää aikaa hallituspohjan kokoamiseksi ensi maanantaihin asti.

Andersson ei ole vielä onnistunut saavuttamaan sopua vasemmistopuolueen kanssa. Hän on kuitenkin valmis myönnytyksiin, jotta sopimukseen päästään, Andersson sanoi tiedotustilaisuudessa.

Andersson ei halunnut kertoa mitään siitä, minkä tarjouksen hän tekee vasemmistopuolueelle eikä myöskään siitä, mitä tähänastisissa neuvotteluissa on käsitelty.

Vasemmistopuolueen puheenjohtaja Nooshi Dadgostar järjestää tiedotustilaisuuden tänään iltapäivällä.

Anderssonin oli määrä ilmoittaa hallitustunnustelujen tulos tänään.

Vaikka pääministerin tehtävään pyrkivä Andersson sai nyt jatkoaikaa maanantaihin, hänen on annettava Norlénille tilannekatsaus jo perjantaina.

Jos puhemies katsoo mahdolliseksi ehdottaa Anderssonia pääministeriehdokkaaksi 22. marraskuuta jälkeen, valtiopäivät voisi äänestää asiasta 24. marraskuuta.

STT

