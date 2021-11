Ruotsissa väännetään hallituksesta vielä viime hetkillä – toinen lisäaika neuvotteluille voi olla mahdollinen

Ruotsissa hallitusta kokoavan sosiaalidemokraattien Magdalena Anderssonin viikonvaihde on ollut pitkä, eikä loppua työlle vielä näy. Jo kertaalleen siirretty määräaika hallituksen kokoamiseksi on tänään puoliltapäivin Ruotsin aikaa eli kello 13 Suomen aikaa.

Edelleen on kuitenkin mahdollista, että Andersson päätyy pyytämään uutta lisäaikaa valtiopäivien puhemieheltä Andreas Norlénilta. Lisäajan myöntäminen kuitenkin edellyttäisi, että sovun syntyminen näyttäisi todennäköiseltä.

Uutistoimisto TT:n lähteiden mukaan neuvottelut olivat vielä Suomen aikaa puolenpäivän tienoilla kesken. Vääntöä on vasemmistopuolueen vaatimuksesta korottaa eläkkeitä. Puolueen mukaan eläkkeiden korottaminen on ehdoton edellytys sille, että se tukee Anderssonia uudeksi pääministeriksi.

TT:n lähteet kertovat, että viikonlopun yli kestäneet neuvottelut ovat olleet rakentavia, mutta lopullista tulosta ei ole saatu aikaan.

Norlénin on määrä pitää tiedotustilaisuus tänään iltapäivällä sen jälkeen, kun hän on tavannut Anderssonin. Jos puhemies katsoo mahdolliseksi ehdottaa Anderssonia pääministeriehdokkaaksi, valtiopäivät voi äänestää asiasta tällä viikolla.

Jos Andersson ei saa hallitusta kokoon, yksi vaihtoehto on antaa hallituksen muodostaminen jonkun toisen tehtäväksi. Jos Andersson valitaan pääministeriksi, hänestä tulee Ruotsin ensimmäinen nainen virassa.

