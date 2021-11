Ruotsissa vasemmisto ja sosiaalidemokraatit pääsivät sopuun eläkeväännöstä ennen keskiviikon äänestystä

Ruotsissa sopua uudesta hallituksesta on yritetty vielä tiistai-iltana. Vasemmistopuolueen puheenjohtaja Nooshi Dadgostar tapasi sosiaalidemokraattien puheenjohtajan Magdalena Anderssonin.

Dadgostar poistui tapaamisesta parin tunnin jälkeen kommentoimatta neuvotteluita. Anderssonin viestintävastaava sen sijaan kertoi ulkopuolella odottaville toimittajille, että ”tietoa annetaan sitten kun on jotain tiedotettavaa”.

Illalla vasemmistopuolue kirjoitti kotisivullaan päässeensä sopuun eläkekysymyksestä sosiaalidemokraattien kanssa.

– Eläkkeitä korotetaan 1 000 kruunulla kuukaudessa, verovapaasti, niillä 700 000 eläkeläisellä, joilla on heikoin tilanne, kirjoitetaan verkkosivuilla.

Valtiopäivien äänestys pääministeriehdokkaan hyväksymisestä tai hylkäämisestä järjestetään keskiviikkona aamulla kello yhdeksän eli kymmeneltä Suomen aikaa. Sovun uudesta hallituksesta toivottiin syntyvän ennen keskiviikon äänestystä.

Eläkevääntö ratkaiseva

Vääntö on koskenut vasemmistopuolueen vaatimusta korottaa eläkkeitä. Puolueen mukaan eläkkeiden korottaminen on ehdoton edellytys sille, että se tukee Anderssonia uudeksi pääministeriksi.

Jos sopimukseen ei päästä keskiviikkoon mennessä, vasemmistopuolue aikoo äänestää Anderssonia vastaan, sanoi vasemmistopuolueen Dadgostar tiedotustilaisuudessa maanantaina.

Andersson sanoi maanantaina sosiaalidemokraattien ja vihreiden olevan valmiita keskustelemaan eläkkeiden parannuksista heikoimmassa asemassa oleville eläkeläisille. Hänen mukaansa kysymys on siitä, millä tekniikalla eläkkeitä korotetaan.

Valtiopäivien puhemies Andreas Norlén kertoi maanantaina esittävänsä sosiaalidemokraattien Anderssonia pääministeriksi. Puhemies voi esittää pääministeriehdokasta neljä kertaa. Jos valinta ei onnistu, luvassa ovat ylimääräiset vaalit.

Jos Andersson valitaan, hänestä tulee ensimmäinen nainen Ruotsin pääministerinä.

STT

