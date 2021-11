Sää on viikonloppuna poutainen ja pilvinen – ensi viikolla iskee lumimyräkkä

Sää on viikonloppuna poutainen ja pilvinen koko maassa, kertoo Ilmatieteen laitos. Päivälämpötilat ovat maan etelä- ja keskiosissa lauantaina sekä sunnuntaina 5-10 pakkasastetta. Pohjoisessa on kylmempää, pakkasta on lauantaina päivällä 10-20 astetta. Sunnuntaina pakkanen kiristyy pohjoisessa, ja päivälämpötilat liikkuvat vähintään 15 pakkasasteessa.

Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lounais-Lapissa autoilijoita varoitetaan tänään huonosta ajokelistä. Huomenna ajokelivaroitus on voimassa vielä Lapissa Kemi-Tornion alueella.

Ensi viikolla Suomen ylle saapuu matalapaineen alue, joka tuo mukanaan sankkoja lumisateita maan etelä- ja keskiosiin maanantaista alkaen.

STT

Kuvat: