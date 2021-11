Sää selkenee iltaa ja yötä kohden – tiet voivat muuttua etenkin Länsi-Suomessa liukkaiksi

Sateinen sää on keskiviikkoillan ja torstain vastaisen yön aikana muuttumassa Suomessa poutaiseksi, Ilmatieteen laitokselta kerrotaan. Sää selkiytyy lännestä alkaen niin, että torstaina on enimmäkseen poutaa koko maassa.

– Selkämeren yllä on jo ihan selkeää. Sää on länsirannikolta lähtien selkeytymässä illan ja yön aikana koko maassa, päivystävä meteorologi Iiris Viljamaa sanoo.

– Tämä voi aiheuttaa sen, että tienpinnat pääsevät kylmenemään aika selvästi. Erityisesti maan länsiosissa voi yöllä ja aamulla olla liukasta.

Lämpötilat pysyttelevät pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta plussan puolella. Illan aikana sateet tulevat Rovaniemen pohjoispuolella lumena, mutta siitä etelään kuurot ovat pääosin vettä.

Uusi matalapaine saapuu Suomeen torstai-iltaan mennessä.

– Saderintama voi saavuttaa maan länsiosan jo torstai-illan aikana. Siitä sadealue pyyhkäisee maan yli jälleen niin, että Lapissa tulee lunta, Viljamaa toteaa.

– Myös Pohjois-Pohjanmaalla osa sateista voi tulla lumena ja räntänä, mutta pääosin on vesisateita luvassa.

Perjantaina sää jäähtyy maan keskiosia myöten, ja lämpötilat tippuvat nollan tuntumaan. Lauantaiaamuun mennessä voidaan Viljamaan mukaan olla pakkasen puolella Etelä-Suomessa saakka.

Eetu Halonen

STT

