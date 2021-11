Saarikko Glasgow’ssa: Hiilen hinnoittelu tärkeintä ilmastonmuutoksen torjunnassa

Hiilen hinnoittelu on tärkein taloudellinen keino ilmastonmuutoksen torjunnassa, arvioi valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) tiedotustilaisuudessaan Skotlannissa. Hänen mukaansa hiilen hinnoittelu muun muassa päästökaupan avulla nousi tärkeimmäksi teemaksi Glasgow’n ilmastokokouksen yhteydessä järjestetyssä valtiovarainministereiden ilmastokoalition kokouksessa.

Suomi on ilmastokoalition puheenjohtajamaa Indonesian kanssa.

Saarikko korostaa, että julkisen vallan toimet ilmastonmuutoksen torjumiseksi eivät riitä eikä julkinen raha tule riittämään, vaan tarvitaan ennen kaikkea yksityistä rahaa. Valtioiden rooliksi hän näkee työkalujen tarjoamisen.

– Ilmastonmuutoksen ja talouden välillä on kohtalonyhteys, Saarikko sanoo.

Hän huomauttaa, ettei ole olemassa sellaista keskustelua, jossa ilmastonmuutos ei sivuaisi taloutta.

– Talous on ajuri hyvään tai huonoon suuntaan.

Valtiovarainministerien tehtävänä on Saarikon mukaan miettiä, miten yksityiset investoinnit lähtevät liikkeelle.

Hän huomauttaa, että ilmastonmuutos tarjoaa mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille, joilla on osaamista ilmastoasioissa.

– Ilmastonmuutos on merkittävä mahdollisuus taloudelle, Saarikko arvioi.

Hän sanoo, että tällä hetkellä on kuitenkin olemassa myös rahoituksellisia työkaluja, jotka ohjaavat kehitystä väärään suuntaan. Monet valtiot tukevat edelleen fossiilisten polttoaineiden käyttöä.

Euroopassa puhutaan kuitenkin tällä hetkellä energiakriisistä, kun maakaasun ja öljyn hinnat ovat nousseet jyrkästi. Saarikko varoittaa, ettei fossiilisista polttoaineista voi vielä luopua, jos tarjolla ei ole vaihtoehtoa.

Venäjä, Kiina ja Intia puuttuvat

Saarikko muistuttaa, että toimettomuudella ilmastonmuutoksen edessä on hintansa. Kuumuudesta, rankkasateista, tulvista ja muista ilmastonmuutoksesta johtuvista katastrofeista syntyy lasku, jota ei ole vielä kyetty arvioimaan.

Edessä voi olla myös ilmastopakolaisuuden aalto, kun ihmiset lähtevät pakoon esimerkiksi sietämätöntä kuumuutta.

Ilmastokoalitioon kuuluvaan verkostoon kuuluu tällä hetkellä 67 maata. Ne edustavat kahta kolmasosaa maailman bruttokansantuotteesta ja 40:tä prosenttia maailman päästöistä.

Saarikko kertoo, että ilmastokoalition kokoukseen osallistuivat muun muassa Yhdysvaltain ja Japanin valtiovarainministerit sekä Maailmanpankin ja Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n pääjohtajat. Kolme merkittävää valtiota kuitenkin puuttui.

– Koalitioon tarvitaan mukaan Venäjä, Kiina ja Intia, Saarikko toivoo.

Antti Autio

STT

