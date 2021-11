Salon sairaalahanketta ei saa hidastaa

Kuntien ja kuntayhtyminen päätösvaltaa on rajoitettu lailla sote-uudistuksen alla. Ennen kuin uusien hyvinvointialueiden päättäjät on valittu, merkittäville sosiaali- ja terveydenhuollon rakennushankkeille tarvitaan sosiaali- ja terveysministeriön lupa. Tilanne on samanlainen, kun ennen Salon seudun kuntaliitosta. Silloin kuntien hankkeet piti hyväksyttää uutta hallintoa valmistelevassa järjestelytoimikunnassa.

Salon kaupunki ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri hakivat yhdessä lupaa sairaalanmäen investoinnille. Hanke aikatauluineen on hyväksytty sekä kaupungin että sairaanhoitopiirin valtuustossa. Seuraavaksi asiassa tehdään päätöksiä lähiviikkoina ensi vuoden talousarvioiden yhteydessä.

Periaatteessa Salon sairaalan saneeraamisen ja uudisrakentamisen olisi ollut valtiovallan puolelta läpihuutojuttu. Kaupungilla, sairaanhoitopiirillä ja piirin yliopistollisella keskussairaalalla on asiassa yhteinen tahto. Uusia tiloja tarvitaan.

Vaikka sosiaali- ja terveysministeriön siunausta pitää pyytää, se päätti olla ottamatta kantaa koko hankkeeseen. Ministeriö ilmoitti, että se ei pidä asian käsittelyä tarpeellisena, koska sote-uudistus ja hyvinvointialueiden valmistelu ovat jo pitkällä (SSS 23.11.).

Salon sairaalahankkeen kustannusarvio on 58miljoonaa euroa. Turkuun rakennettavan uuden psykiatrisen sairaalan ensimmäisen vaiheen kustannusarvio on 60 miljoonaa euroa.

Suomessa on vireillä paljon kalliimpaakin sairaalarakentamista. Tampereella puhutaan miljardista eurosta.

Salon sairaalanmäellä on tarkoitus aloittaa ensi vuonna purkamalla vanhaa. Uutta rakennettaisiin vuodesta 2024 eteenpäin, ja valmista pitäisi tulla vuonna 2027 – jos aikataulu ei viivästy. Se riski on olemassa, jos kaupunginvaltuusto ja sairaanhoitopiirin valtuusto eivät pysty tekemään päätöstä, joka sitoo ensi vuoden maaliskuussa aloittavaa hyvinvointialueen valtuustoa.

Aluevaltuustoon valittaneen monia nykyisten kuntien valtuutettuja. Heidän tavoitteensa ei voi olla muu kuin viedä hanke läpi sovitussa aikataulussa.