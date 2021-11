Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä lisääntyi viikonlopun aikana 15:llä

Sairaalahoidossa on 15 koronapotilasta enemmän kuin perjantaina, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Tehohoidossa olevien määrä kasvoi viidellä.

Sairaalahoidossa on nyt 256 koronapotilasta, joista 34 on tehohoidossa.

Perjantain jälkeen on raportoitu kaksitoista uutta koronakuolemaa.

Uusia koronavirustartuntoja on raportoitu perjantain jälkeen 2 016. Kahden viime viikon aikana on raportoitu yhteensä 8 978 tartuntaa, mikä on noin 1 508 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

STT