Saksassa 100 000 koronakuoleman raja rikki

Saksassa on kirjattu yhteensä yli 100 000 koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Kansanterveydestä vastaava Robert Koch -instituutti (RKI) ilmoitti kuolemamäärästä tänään torstaina.

Noin 84 miljoonan asukkaan Saksassa raportoitiin vuorokauden aikana yli 350 uutta koronaan liittyvää kuolemaa.

Saksan koronatilanne on pahentunut viime aikoina. Osan saksalaissairaaloista kerrotaan kärsivän akuutista ylikuormituksesta.

Saksa ilmoitti viime viikolla tiukemmista koronarajoituksista. Ihmisten tulee muun muassa työpaikalle päästäkseen todistaa, että he ovat rokotettuja, parantuneita taudista tai ovat tehneet negatiivisen koronatestin.

Pahiten kärsineillä alueilla on määrätty uusia sulkutiloja.

Piikki tartunnoissa on herättänyt Saksassa kiivasta keskustelua siitä, pitäisikö maan seurata Itävallan esimerkkiä ja tehdä rokotuksista pakollisia kaikille.

Tuleva liittokansleri Olaf Scholz on ilmaissut tukensa pakollisille rokotuksille.

Uusimman tartunta-aallon syyksi osin nähdään muihin Euroopan maihin verrattuna suhteellisen alhainen rokotuskattavuus, joka on noin 69 prosentissa.

