Salo IoT Campuksen tarina kiehtoo uutta toimitusjohtajaa Atte Köykkää

Salo IoT Campus sai maanantaina uuden toimitusjohtajan, jota kiehtoo Nokian entisen kännykkätehtaan muutostarina.

– Näen tämän aivan uskomattoman mahtavana tarinana jo nyt. Vanhan historian pohjalle on lähdetty rakentamaan uutta ja on onnistuttu hienosti, Atte Köykkä sanoo.

Hän sanoo ihailevansa, miten Meriniityn kampukselle on löydetty uusia toimijoita. Kaikista tiloista on vuokrattu yli puolet, ja tuotantotilaa on jouduttu rakentamaan jo lisää Valmet Automotiven akkutehtaan käyttöön.

– Toiminta on ollut mielestäni poikkeuksellisen onnistunutta. Toivon, että pystyn hyödyntämään omaa historiaani ja tuomaan tarinaan uusia lukuja, Köykkä sanoo.

Seinäjoelta kotoisin oleva Atte Köykkä, 46, opiskeli Espoon Otaniemessä ja on koulutukseltaan diplomi-insinööri.

Hän on tehnyt parikymmentä vuotta töitä kiinteistökehityksessä pääkaupunkiseudulla. Työnantajia ovat olleet esimerkiksi Sponda, kauppakeskus Itis ja viimeksi perheyhtiö Conficap, jossa Köykkä toimi kiinteistöjohtajana.

Hän toimi myös rakentamisaikaisena toimitusjohtajana kauppakeskus Skanssissa Turussa.

– Conficapissa kehitimme Juju-campusta Helsingin Pitäjänmäessä. Nyt vastuulleni tulee tuplasti neliöitä Jujuun verrattuna, Köykkä vertaa.

Salo IoT Campuksen johdossa Atte Köykkä keskittyy alueen kehittämiseen ja uusien vuokralaisten löytämiseen. Lisäksi hän pitää huolta nykyisistä asiakkaista.

– Kiinteistötekeminen on tuttua, mutta lähipäivät ja -viikot aion käyttää tutustuakseni eri osapuoliin: asiakkaisiin, omistajiin ja yhteistyökumppaneihin. Pitää kuunnella korvat höröllään ja samalla kartoittaa paikkoja, joissa on kehittämisen varaa.

Köykkä asuu Espoossa ja aikoo kulkea töihin Saloon. Hän sanoo kuitenkin, ettei muutto Saloon ole mahdoton ajatus.

– Puolisoni sanoi, kun harkitsin tätä, että muutammeko me Saloon. Ei se ole pois suljettua, mutta ainakin aluksi kuljen täältä. Nuorin lapseni on 16-vuotias, ja hän saa käydä lukionsa Espoossa.

Salo IoT Campuksen edellinen toimitusjohtaja Jukka Vakula siirtyi uusiin tehtäviin syyskuussa. Vakulan jälkeen vt. toimitusjohtajana toiminut Kirsi Borg jatkaa kiinteistöyhtiössä siirtymävaiheen yli vähintään vuoden loppuun asti.