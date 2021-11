Salo varaa yhden kadun Viitanlaaksosta minitaloille

Salo kokeilee Viitanlaakson asuinalueella, löytyisikö rakentajilla kiinnostusta minitaloihin.

Kaupunki on päättänyt varata Pihaniitynkujan kahdeksan tonttia minitaloille, ja kaupunkikehityslautakunta on myöntänyt poikkeamisen alueen kaavamääräyksistä.

Uuden linjauksen mukaan vajaan tuhannen neliön peltotonteille voi rakentaa 60–100 neliön kokoisen ja yksikerroksisen asunnon.

Sen lisäksi sallitaan autotalli tai -katos siten, että koko rakennusoikeus on enintään 120 neliömetriä.

Muualla Viitanlaaksossa saa edelleen rakentaa omakotitalon 200 neliöön asti, ja sen lisäksi esimerkiksi autotallin ja varaston.

Salon asemakaavapäällikkö Tarja Pennanen sanoo, että idea minitalokokeilusta tuli alun perin Viitannummen-Viitanlaakson asukasyhdistykseltä.

Kaupunki lähti mukaan, koska Viitanlaakson rakentamiseen on toivottu vauhtia. Alueella on rakennettu vasta muutamia kymmeniä tontteja, ja vapaita tontteja on runsaat 140.

– Vastaavaa on tehty muuallakin, ja minitalot ovat olleet viime vuosina nouseva trendi. Pienille asunnoille on ollut kaupungeissa tarvetta ja kysyntää, Pennanen sanoo.

Pihaniitynkuja valittiin kokeilualueeksi, koska kadun varrella ja naapuritonteilla ei ole vielä yhtään rakennettua taloa. Näin minitalojen ei pitäisi häiritä ketään.

Poikkeamispäätöksen lisäksi kaupunki on loiventanut kokeilukadun rakennustapamääräyksiä. Esimerkiksi niin sanotut citynurkalliset lamellihirsirakennukset sallitaan ja aitamääräyksistä luovutaan. Myös energia- ja ympäristömääräyksistä on luovuttu.

– Jos näyttää siltä, että nämä kiinnostavat ihmisiä, minitalojen aluetta voidaan laajentaa myöhemmin myös muualle, Tarja Pennanen sanoo.