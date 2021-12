Salolainen Solar Finland perustaa aurinkopaneelitehtaan Thaimaahan

Salolainen Solar Finland Oy perustaa aurinkopaneeleita valmistavan tuotantolaitoksen Thaimaahan.

Sopimuksen tehtaan rakentamisesta on tehnyt aurinkosähköteknologiakonserni Solar Finland Oy:n investointiyhtiö Solar Finland Investment Oy.

Tuotantolaitoksen rakentamisesta ja ylläpidosta vastaa yhteisyritys Salo Tech Thailand Ltd, jonka omistajia ovat myös suomalainen kehitysrahoittaja ja vaikuttavuussijoittaja Finnfund sekä Thaimaan valtion omistama PEA Encom International -energiayhtiö.

– Thaimaan tehtaan tuotantokapasiteetiksi on ensimmäisessä vaiheessa asetettu 100 MW:iin vuodessa. Tuotantolaitoksen investointi on 7,5 miljoonan euron suuruinen. Se rahoitetaan perustajien pääomasijoituksilla, joista Solar Finland Oy:n osuus on 38 prosenttia, Finnfundin 37 prosenttia ja PEA Encom Internationalin 25 prosenttia, toimitusjohtaja Esa Areva Solar Finland Oy:stä kertoo tiedotteessa.

Tehtaan päämarkkina-alue on Thaimaa ja sen lähialueet eli Asean-maat. Salo Tech Thailand Ltd tuottaa suomalaisen toimintamallin mukaisesti korkealaatuisia SALO®- aurinkopaneeleita.

Hankkeen toisessa vaiheessa toteutettavalla lisäinvestoinnilla tuotantokapasiteettia kasvatetaan paneelitarpeen mukaan.Tehtaan tavoitteena on aloittaa tuotanto vuoden 2022 toisen vuosineljänneksen aikana.

Esa Arevan mukaan ulkomaisen tehdashankkeen toteutuminen on pitkäjänteisen työn tulos.

– Energiantarve tulee edelleen kasvamaan globaalisti, mutta samalla meillä on myös kansainvälisesti yhteiset haasteet ilmastonmuutokseen liittyen. Investoinnin myötä edistämme pitkällä tähtäimellä sekä markkina-alueen energiasaatavuutta että toimenpiteitä hiilineutraalien päästöjen vähentämiseksi, hän toteaa.