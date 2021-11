Salolaislähtöinen Ismo Tuominen palaa kohuseura Helsinki Volleyn päävalmentajaksi

Salolaislähtöinen Ismo Tuominen palaa lentopallon naisten Mestaruusliigan sarjanousija Helsinki Volleyn päävalmentajaksi.

Tuominen nosti joukkueen viime kaudella Mestaruusliigaan, mutta seura hankki uudeksi päävalmentajaksi saksalaisen Dirk Sauermannin. Sauermannin sopimus purettiin marraskuun alussa. Salon Seudun Sanomat uutisoi juuri ennen sopimuksen purkamista, että Sauermann oli rikkonut oman pelaajan fyysistä koskemattomuutta.

– Pienen tauon jälkeen on mukava lähteä valmennukseen. Aivan ensimmäisenä pitää tutustua pelaajiin, sillä entuudestaan tuttuja pelaajia on ainoastaan neljä. Rentoutta peliin pitää saada lisää. Pelaaminen lähtee syöttö-vastaanottopelistä. Katsotaan alussa, mitä sille voidaan tehdä, 55-vuotias Tuominen kertoi seuran tiedotteessa.

Salon Viestissä 147 liigaottelua pelannut Tuominen on pitkän linjan valmentaja. Hän on yli 20-vuotisella valmentajaurallaan toiminut miesten liigassa Piivolleyn, Raision Loimun, Perungan Poikien (Santasport ja Team Lakkapää), Hurrikaani-Loimaan ja Vantaa Ducksin päävalmentajana. Lisäksi hän toimi kaudella 2014-2015 saudiarabialaisen Al Hilalin päävalmentajana. Helsinki Volley on Tuomisen ensimmäinen päävalmentajapesti naisten liigaseurassa.