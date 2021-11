Salomoninsaarilla hallitusta yritetään kaataa väkivaltaisissa mielenosoituksissa – Australia lähettää saarille rauhanturvaajia

Tyynenmeren saarivaltiossa Salomoninsaarilla on puhjennut hallintoa vastustavia väkivaltaisia mellakoita. Useita kauppoja on ryöstetty ja rakennuksia sytytetty palamaan saarten pääkaupungissa Honiarassa mielenosoitusten jatkuessa torstaina toista päivää.

Australian pääministeri Scott Morrison ilmoitti torstaina lähettävänsä poliiseja ja rauhanturvajoukkoja Salomoninsaarille. Tarkoituksena on tukahduttaa kaksi päivää kestäneet väkivaltaiset mellakat, jotka uhkaavat kaataa hallituksen.

Morrison sanoi, että Australian turvallisuusjoukot eivät yritä ratkaista konfliktia, vaan keskittyvät rauhan palauttamiseen. Hieman yli 100 poliisin ja sotilaan operaation odotetaan kestävän muutaman viikon.

– Tarkoituksenamme on tarjota vakautta ja turvallisuutta, Morrison sanoi ja lisäsi saaneensa avunpyynnön Salomoninsaarten pääministeriltä Manasseh Sogavarelta.

Uutiskanava CNN kertoi Salomoninsaarten määränneen pääkaupunkiin 36 tunnin sulkutilan keskiviikkona mielenosoittajien vaadittua pääministerin eroa.

Silminnäkijöiden ja paikallisten tiedotusvälineiden mukaan väkijoukot ovat uhmanneet hallituksen määräämää sulkutilaa ja jatkaneet mellakointia. Mielenosoittajat ovat muun muassa sytyttäneet tuleen poliisiaseman sekä parlamentin pihalla olleen olkikattoisen rakennuksen. Torstai-iltana korkealle kaupungin yläpuolelle leijui paksuja mustia savupilviä.

Taustalla jännitteet kahden saaren välillä

Mellakoiden taustalla on jännitteitä Salomoninsaarten väkirikkaimman saaren Malaitan asukkaiden ja Guadalcanalin saaren keskushallinnon välillä. Malaitan asukkaita on matkustanut runsaissa määrin pääkaupunkiin osoittamaan mieltään muun muassa toteutumattomista infrastruktuurilupauksista, tiedotusvälineet kertovat.

Mielenosoittajien kritiikin kohteena ovat myös keskushallinnon lämpimät välit Kiinaan. Salomoninsaaret solmi diplomaattiset suhteet Kiinan kanssa vuonna 2019 vain päiviä sen jälkeen, kun saarivaltio ilmoitti katkaisevansa diplomaattisuhteensa Taiwaniin.

Australia on ollut saarivaltiolla rauhanturvatehtävissä aiemminkin. Salomoninsaarten kymmenvuotinen rauhanturvatehtävä päättyi virallisesti vuonna 2013. Australian johtamat rauhanturvaajat tulivat saarivaltioon vuonna 2003, kun levottomuuksia oli tuolloinkin puhjennut Guadalcanalin ja Malaitan saarten asukkaiden välillä.

https://edition.cnn.com/2021/11/24/asia/solomon-islands-protest-lockdown-intl-hnk/index.html

STT

Kuvat: