Salomonsaarten mellakoissa kolme kuolonuhria

Salomonsaarten levottomuuksissa on kuollut kolme ihmistä, kertoo poliisi. Poliisin mukaan ruumiit löytyivät palaneesta rakennuksesta pääkaupunki Honiarassa. Kyseessä ovat ensimmäiset päiviä jatkuneen mellakoinnin vaatimat kuolonuhrit.

Uhrit löytyivät perjantaina illalla. Lauantaiaamu on valjennut saarilla melko rauhallisena paikallisten tutkiessa mellakoiden aiheuttamia vaurioita. Pääkaupungissa oli yöaikaan käytössä ulkonaliikkumiskielto.

Mellakat ovat raunioittaneet osan pääkaupungista, ja hyökkäyksen kohteeksi on joutunut muun muassa pääministeri Manasseh Sogavaren koti.

STT

