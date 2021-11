Salon talous jatkuu alavireisenä ensi vuonnakin. Vs. kaupunginjohtajan Anna-Kristiina Korhosen ensi vuoden talousarvioesitys on 9,3 miljoonaa euroa alijäämäinen, kun luku on tämän vuoden talousarviossa 9,5 miljoonaa euroa.

Korhonen ei esitä ensi vuodeksi leikkauslistoja eikä talouden tasapainottamistoimia. Pääsyy siihen on vuoden 2023 alussa toteutuva sosiaali- ja terveysuudistus, joka siirtää puolet kaupungin toiminnasta ja rahoista uudelle maakunnalliselle hyvinvointialueelle. Toinen suuri uudistus on työllisyyspalveluiden siirto valtiolta kunnille.

– Uudistuksiin liittyy suuria epävarmuuksia, joihin toivottavasti saadaan lisää tietoa ensi vuonna. Tasapainottamissuunnitelman tekeminen meillä on edessä, se on selvää, Korhonen kertoi talousarvioinfossaan perjantaina.

Salon toimintamenot kasvavat ensi vuonna 421 miljoonaan euroon eli 11 miljoonaa euroa kuluvasta vuodesta. Kasvu johtuu muun muassa palvelujen ostosta ja erikoissairaanhoidosta.

Kaupunki aikoo perustaa myös 50 täysin uutta tehtävää. Kolme neljäsosaa näistä selittää hoitajamitoituksen nosto, joka pakottaa kaupungin palkkaamaan lisää hoitajia.