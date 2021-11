Salon koronatartunnat jatkavat nousua – tartuntaluvuissa saattaa näkyä syysloman vaikutuksia, arvelee Kaisa Ellä

Salon koronatilanne on heikentynyt viikon takaisesta. Kuluneen viikon aikana eli viime torstaista lähtien Salossa on todettu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan 52 uutta koronatartuntaa. Niistä 17 raportoitiin keskiviikkona. Edellisellä viikon jaksolla uusia tartuntoja oli 28 ja sitä edellisellä 11.

– Lisää tartuntoja tulee koko ajan. Kalenteriviikolla 44 uusia tartuntoja tuli Salossa 53, kun viikolla 43 niitä tuli 15. Määrä on yli kolminkertaistunut, sanoo Salon tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Kaisa Ellä.

Tartuntoja on ilmennyt kaikenikäisillä, mutta mukana on ollut paljon lapsia.

– Viime viikon tartunnoista noin puolet oli lapsilla ja puolet aikuisilla. Lapset ovat olleet pääasiassa alakouluikäisiä. He ovat rokottamattomia, millä on tässä varmaan paljon merkitystä. Tartuntoja on paljon rokottamattomilla ja heidän kanssaan lähikontaktissa olevilla, Ellä kertoo.

Ellä miettii, että kuluneen viikon tartuntaluvuissa saattavat näkyä syysloman vaikutukset.

– Mielessä on käynyt, että tämä voi olla syysloman jälkimaininkeja. Ihmisillä on ollut lomalla paljon kontakteja.

Koronarokotusten antaminen etenee Salossa hyvin. THL:n rokotusrekisterin mukaan 12 vuotta täyttäneistä salolaisista 83,7 prosenttia on saanut kaksi koronarokotetta ja 87,9 prosenttia on saanut yhden rokotteen. Kolmas rokoteannos on annettu 2,4 prosentille.

Kaisa Ellä kuitenkin muistuttaa, että rokottaminen saisi edetä vielä paremmin.

– Kannustan kaikkia hakemaan vielä ensimmäistä rokotetta ja toista rokotetta. Ja yli 60-vuotiaita kannustan varaamaan ajan kolmannelle rokotteelle, kun heidän toisesta rokotteestaan on kulunut kuusi kuukautta.

Ellä muistuttaa myös maskin käytöstä, josta hän on huomannut huolestuttavan monen luopuneen.

– Tämä ei ole vielä ohi, hän korostaa.

Salon Seudun Sanomat seuraa Salon koronavirus- ja rokotustilannetta kerran viikossa.