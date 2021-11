Salon Musiikkiopiston Taikahuilu on erilainen ooppera – hahmokatraassa muun muassa Niinistö, Väyrynen ja Putin

– Neljäs kerta toden sanoo, Salon Musiikkiopiston opettaja Maarita Luojus huokaisee.

– Sitä ainakin toivomme. Koronatilanne on epävarma, eikä meillä ole esitykseemme varalaulajia, hän lisää.

Taikahuilu-oopperan ensi-iltaan on aikaa vajaat kaksi viikkoa. Esityksiä on siirretty jo kolmesti, ja näyttelemisen halu on kova.

– Olin jo varma, että syyskuussa pääsemme esiintymään, mutta pari-kolme viikkoa ennen h-hetkeä matto vedettiin jalkojen alta, Luojus muistelee.

Alun perin Taikahuilu oli kaavailtu musisoitavaksi viime vuonna, jolloin Salon Musiikkiopisto vietti 50-vuotisjuhliaan. Korona siirsi aikeet tämän vuoden huhtikuulle, sitten syyskuulle ja nyt marraskuulle.

– Välillä on tehnyt mieli luovuttaa, mutta huikea työryhmä on auttanut jaksamaan. Vaikka aikataulut ovat muuttuneet, porukka on pysynyt kasassa, Luojus kiittelee.

Wolfgang Amadeus Mozartin säveltämä Taikahuilu kantaesitettiin Wienissä vuonna 1791. Sen tarina on fantasiapainotteinen lukuisine satuolentoineen ja myyttisine paikkoineen.

Salon Musiikkiopiston sovitus poikkeaa kosolti alkuperäisestä käsikirjoituksesta. Esitettävät laulut ovat tuttuja ja mukana on tietysti myös itse taikahuilu, mutta kehyskertomus on kauttaaltaan modernisoitu.

– Tämä on hieman erilainen ooppera, Luojus myöntää naurahtaen.

Musiikkiopiston Taikahuilun tapahtumaympäristö on Suomessa järjestettävä kuvitteellinen G7-maiden huippukokous. Hahmokatras koostuu suurvaltojen päämiehistä sekä kotimaan politiikan kiintotähdistä ja nousevista kyvyistä.

– Sovitus on saanut inspiraationsa Brexitistä, Luojus kertoo.

– Maailmanpolitiikkaan kietoutuva idea kypsyi syksyllä 2019, ja seuraavana keväänä aloitimme harjoittelun.

Modernisoidun oopperan rooliluettelosta löytyvät esimerkiksi salolaissyntyinen tasavallan presidentti Sauli Niinistö, pitkän linjan kansanedustaja Paavo Väyrynen sekä Venäjän valtion päämies Vladimir Putin. Mukana ovat niin ikään Angela Merkel, Donald Trump ja Boris Johnson.

– Aluksi pähkäilin, mahdanko saada ketään näin hulluun ideaan mukaan. Työryhmän kasaaminen kävi kuitenkin kivuttomasti, Luojus sanoo.

Näyttelijä-solisteja oopperassa on yhteensä 14. Heitä säestävät seitsenhenkinen kuoro sekä yhtä monesta instrumentalistista koostuva orkesteri.

– Mukana on sekä entisiä että nykyisiä oppilaitani. Orkesteri taasen koostuu Musiikkiopiston opettajista.

Luojus ei ole ensimmäistä kertaa pappia kyydissä, mitä oopperasovituksiin tulee. Musiikkiopiston Figaron häät esitettiin vuonna 2014, eikä sekään ollut alkuperäisteokselle täysin uskollinen.

– Silloinen tarina liitettiin kiinteästi koulumaailmaan, hän kertaa.

Figaron häät Musiikkiopisto toteutti käytännössä vain omilla resursseillaan, mutta Taikahuilua varten laitokselle myönnettiin apurahaa. Varsinais-Suomen Kulttuurirahastolta tukea heltisi 7 000 euroa ja Juha Punta säätiöltä 1 000 euroa.

– Figaron häiden jälkeen vannoin, etten toteuta enää toista oopperaprojektia. Tässä sitä silti ollaan, Luojus hymyilee.

Vaikka tie kohti ensi-iltaa on ollut kuoppainen, Luojus toivoo saagan loppuvan hyvin.

– Harjoittelun kanssa on soudettu ja huovattu. Välillä kokoontumisrajoitukset ovat estäneet kaiken toiminnan, mutta emme ole lannistuneet.

Ei kahta ilman kolmatta, on usein tapana sanoa. Vieläkö Luojus lähtee mukaan uusiin oopperaprojekteihin, vaikka päätepiste oli kaavailujen mukaan jo Figaron häissä?

– En torppaa ajatusta. Kyllä Mozartissa vielä läpikäytävää riittää, hän naurahtaa.

Sauli Niinistöä esittävä Teppo Rantanen ja Paavo Väyrystä tulkitseva Esa Lehtinen odottavat tositoimiin pääsemistä innolla.

– Toivottavasti koronatilanne pysyy sellaisena, että saamme mahdollisimman suuren yleisön, Lehtinen toteaa.

Hän on omaksunut roolinsa hyvin, vaikka tunnetun poliitikon esittäminen herätti aluksi jännitystä.

– Olen tutkinut Väyrysen maneereja ja äänenkäyttöä. Minulle tuli yllätyksenä, että hänkin on ollut mukana amatööriteatteritoiminnassa.

Rantanen sanoo, ettei istuvan presidentin saappaisiin astumista tarvinnut epäröidä.

– Tosin aluksi en tiennyt, ketä tulen esittämään. Kaikki lähti innostuksesta musiikkiin.

Rantanen ja Lehtinen ovat toisilleen jo ennestään tuttuja. He ovat olleet mukana samoissa projekteissa esimerkiksi Salon Teatterissa.

– Tämä on haastava produktio. Soololaulua on selvästi enemmän kuin ennen, Lehtinen myöntää.

– Mutta näin jälkikäteen sitä ajattelee, että esitysten siirtyminen oli vain hyvä asia. Lauluääni on kehittynyt vuodessa niin merkittävästi, etten meinaa itseäni samaksi henkilöksi tunnistaa, Rantanen lisää.

Taikahuilu Kulttuuritalo Kivassa 21. ja 28. marraskuuta kello 15. Vapaa pääsy.