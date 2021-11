Sotkan Salon myymälän pakettiauto on varastettu myymälän pihalta tiistain ja keskiviikon välisenä yönä.

Varastettu ajoneuvo on Fiat Ducato ja siinä on Sotkan näkyvät teippaukset. Auton rekisterinumero on OTL-235.

Sotkasta kerrotaan, että sama auto varastettiin edellisen kerran pari kuukautta siten, ja sitä käytettiin tuolloin varkauden yhteydessä. Ajoneuvo löytyi myöhemmin pienen matkan päästä hylättynä ja se saatiin takaisin.

Tiedot ja havainnot ajoneuvosta voi ilmoittaa suoraan hätäkeskukseen.