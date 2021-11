Saloon viikossa 54 uutta koronavirustartuntaa

Salossa on todettu viikon jakson aikana 54 uutta koronavirustartuntaa, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tilastoista.

Kaikkiaan Saloon on nyt kirjattu THL:n mukaan 1 500 koronavirustartuntaa.

Uusien tartuntojen määrä on samalla tasolla edellisellä viikon jaksolla. Tuolloin uusia tartuntoja todettiin 52. Tätä ennen viikkokohtaiset luvut olivat selvästi pienempiä.

Rokotuskattavuus on Salossa sekä maakunnalllista että valtakunnallista keskiarvoa korkeampi.

Yli 12-vuotiaista salolaisista 84 prosenttia on saanut kaksi koronarokoteannosta. Koko maan keskiarvo on 80,6 prosenttia.

Ensimmäisen annoksen on saanut Salossa 88 prosenttia. Koko maan keskiarvo 86,2 prosenttia.

Somerolla rokotuskattavuusluvut ovat hieman Saloakin korkeammat.

Rokotuskattavuudessa on kuitenkin edelleen suuria ikäluokkakohtaisia eroja.

Yli 80 prosentin rokotuskattavuus myös toisen annoksen osalta on saavutettu Salossa yli 40-vuotiaiden joukossa, mutta tätä nuoremmissa ikäryhmissä ollaan alhaisemmalla tasolla.

Rokotuskattavuus Salossa ikäryhmittäin