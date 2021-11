Salossa annettu lähes 80 000 koronarokotetta – Saktan rokotuspisteessä työskenteli kiireisimpinä päivinä yli 20 hoitajaa

Salossa ylitettiin keskiviikkona 80 prosentin koronarokotuskattavuus yli 12-vuotiailla. Kaiken kaikkiaan Salossa oli annettu siihen mennessä 78 860 koronarokoteannosta, kertoo koronarokotusten vastuuhoitaja Anna Ahonen. Luvussa ovat mukana sekä ensimmäiset, toiset että kolmannet rokotteet.

– Se on ihan valtava määrä. Enimmillään rokotteita annettiin yhtenä päivänä kesäkuun lopulla 735 kappaletta. Sinä päivänä Saktan rokotuspisteessä oli ensimmäistä kertaa tempaus, jossa rokotteelle sai tulla ilman ajanvarausta, Ahonen sanoo.

– Kun ovet avattiin kello kymmeneltä, jono oli jo silloin parkkipaikan puoliväliin asti. En ollut varautunut sellaiseen määrään. Kun sulkemisajan lähestyessä jono ulottui edelleen parkkipaikan perälle asti, minun oli pakko mennä sanomaan, että loput voivat lähteä kotiin – rokotteita ei ole tarpeeksi, hän muistelee.

Ahonen toteaa, että lähes 80 000 rokotusta on ollut Saktan rokotuspisteen työntekijöille suuri ponnistus.

– Se on merkinnyt valtavaa määrää työtä, kun rokotteet on tehty ja asiakkaat on otettu vastaan, rokotettu ja ohjeistettu, hän kuvailee.

– Parhaimpina päivinä meitä on ollut töissä 21 ja tällaisina hiljaisempina päivinä kahdeksan. Kun influenssarokotusviikot alkavat, alkaa taas vilske, koska samaan aikaan annetaan sekä korona- että influenssarokotteita.

– Siitä olemme iloisia, että olemme saaneet apuun eläkkeellä olevia Salon kaupungin terveydenhoitajia ja sairaanhoitajia – eikä meidän ole tarvinnut edes kysellä heitä, vaan he ovat itse tarjoutuneet tulemaan, Ahonen kiittää.

Koronarokote on työläs rokote, koska se pitää ennen antamista tehdä eli laimentaa lisäämällä keittosuolaliuosta. Laimentamisen jälkeen rokote säilyy käyttökelpoisena kuusi tuntia.

– Koronarokote on myös tosi herkkä valolle, lämpötilanvaihteluille ja tärinälle, Ahonen mainitsee.

Salossa koronarokottaminen on keskitetty entiseen terveydenhuolto-oppilaitokseen eli Saktan kiinteistöön Karjalankadulle. Lisäksi rokotuksia on käyty antamassa kouluilla, vanhusten hoivakodeissa, kehitysvammaisten yksiköissä sekä päihdetyön toimintayksiköissä.

– Olemme yrittäneet tavoittaa mahdollisimman monipuolisesti eri ryhmiä, jotta rokote olisi saatavissa matalalla kynnyksellä. Olemme käyneet antamassa rokotteita myös Waltin työpajatoiminnassa, Kolmituotteessa ja IoT Campuksella, Ahonen luettelee.

– Annoimme rokotuksia myös muun muassa Asunnottomien yössä. Tosin vain muutamia kappaleita, mutta täytyy ajatella, että pienistä puroista tulee iso virta, hän toteaa.

Ahonen muistelee, että Saktan rokotuspiste perustettiin vuosi sitten, kun piti löytää koronaturvallinen paikka antaa influenssarokotteita.

– Ensin tätä paikkaa kohtaan oli ennakkoluuloja, koska sen koettiin olevan syrjässä. Mutta nyt ihmiset ovat ottaneet sen omakseen ja kiitelleet. Täällä on selkeät toimintalinjat, jotka ovat tulleet tutuiksi salolaisille. Kävijälle neuvotaan, minkä väristä viivaa hän seuraa, ja samaa viivaa seurataan ulos asti.

Ahonen kiittää kaikkia salolaisia, jotka ovat käyneet ottamassa rokotteen.

– Erityisesti kiitos nuorille aikuisille siitä, että he ovat aktivoituneet. Nyt meillä alkaa olla tasaväkinen rokotuskattavuus jo kaikissa ikäryhmissä, hän iloitsee.

Mutta vielä pitäisi useampien hakeutua rokotettavaksi, sillä koronatartuntojen määrä on taas tällä viikolla lähtenyt selvään nousuun. Ahonen kannustaa, että koskaan ei ole liian myöhäistä hakea ensimmäistä koronarokotetta, eikä toistakaan.

– Vaikka toisen rokotteen aika olisi mennyt ohi, se kannattaa silti käydä hakemassa. Elimistö muistaa kyllä ensimmäisen rokotteen. Ja toinen rokote on tärkeä, koska koronarokote on suunniteltu kahden annoksen rokotteeksi, Ahonen korostaa.

– Osalla ihmisistä on ennakkoluuloja rokotetta kohtaan. Uskon, että pikku hiljaa yhä useammat alkavat kuitenkin luottaa koronarokotteeseen, kun aikaa kuluu, hän sanoo.

Ensimmäisen ja toisen koronarokotteen voi saada ilman ajanvarausta Saktan rokotuspisteessä maanantaisin klo 10–17, tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin klo 8–14 ja keskiviikkoisin klo 8–17. Kolmanteen rokotukseen on varattava aika.