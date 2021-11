Salossa kohta alle 2 000 työtöntä ja avoimien työpaikkojen määrä nousee yhä

Työttömyys vähenee Salossa. Jos hyvä tahti jatkuu, niin kaupungissa on kohta alle 2 000 työtöntä. Näin alhaista työttömien määrää ei ollut kaupungissa edes ennen koronapandemiaa.

Lokakuussa Salossa oli 2 118 työtöntä. Kaupungin työttömyysaste oli 9,1.

Syyskuussa työttömiä oli Salossa sata enemmän kuin lokakuussa. Vuosi sitten työttömiä oli yli 2 700, mutta silloin koronalomautukset painoivat vielä osittain lukuja.

Trendi on sama koko Varsinais-Suomessa: Lokakuussa työttömien määrä pysyy yleensä suhteellisen samana kuin syyskuussakin, mutta tänä vuonna se supistui, ilmenee tiistaina julkaistussa Ely-keskuksen Työllisyyskatsauksessa.

MYÖS AVOIMIEN työpaikkojen määrä oli nousussa. Lokakuussa Salossa oli auki lähes 780 työpaikkaa, kun vuosi sitten auki oli vain 161 työpaikkaa. Avoimien työpaikkojen määrä nousi hieman myös syyskuusta.

Tiedot käyvät ilmi Varsinais-Suomen Ely-keskuksen tiistaina julkaisemasta Työllisyyskatsauksesta.

TÄNÄ VUONNA työvoiman kysyntä on ollut poikkeuksellisen vilkasta koko Varsinais-Suomessa.

Työllisyyskatsauksen mukaan osaajia haetaan kaikilla aloilla enemmän kuin viime vuosina. Varsinais-Suomessa eniten paikkoja on ollut auki rakentamisessa, jossa työvoiman kysyntä on ollut yli 60 prosenttia kovempaa kuin viime vuonna. Myös esimerkiksi teollisuudessa, tekniikan alalla, sote-sektorilla, myyntialalla, kuljetuksissa sekä siivousalan tehtävissä on paikkoja ollut yli 60 prosenttia enemmän auki viime vuoteen verrattuna.

Teollisuudessa (ei metalli) paikkoja on ollut auki peräti 134 prosenttia viime vuotta enemmän.