SalPa julkaisi ensi kauden rungon – kemiöläislähtöinen Guseff siirtyy Ruotsista Saloon

Ennätyksellisen 21. peräkkäisen kautensa jalkapallon Kakkosessa aloittava SalPa julkaisi kerralla peräti kymmenen jatkosopimusta ja yhden uuden pelaajasopimuksen.

Uutena pelaajana SalPaan siirtyy kemiöläislähtöinen keskuspuolustaja Jonatan Guseff, joka on pelannut edelliset kaudet Ruotsin kolmanneksi korkeimmalla sarjatasolla Åtvidabergs FF:ssä.

– Kuulin, että SalPalla on mielenkiintoinen projekti käynnissä. Tavoitteenani on pelata ammattilaisena ja tiedän, että SalPa voi viedä minua lähemmäs tavoitettani, Guseff kommentoi.

Seurassa jatkavat kapteeni Iku Leino, nuori oma kasvatti Otto Rautiainen, maalivahti Joni Rahila, puolustaja Pekka Mattila, keskikenttäpelaajat Jami Siirtola, Niko Leskelä, Mikke Louhela, Blend Miftari ja Jason Madingu sekä hyökkääjä Niko Vuorela.

– Halusimme ehdottomasti pitää joukkueen olemassa olevan rungon mahdollisimman pitkälti kasassa, koska näemme pelaajissa potentiaalia vieläkin parempaan, SalPan uusi päävalmentaja Tero Suonperä kertoi seuran nettisivuilla.

SalPan edustusjoukkueen yhtiöittäminen valmistui muutama viikko sitten. SalPan taustayhtiö tunnetaan jatkossa nimellä Swan Business & Sports Oy.

– Pelaajat ovat olleet todella mielissään yhtiöittämisen tuomasta lisätavoitteellisuudesta ja tulevista vahvistuksista pelaajistoon, Swan Business & Sports Oy:n toimitusjohtaja Tero Karinti iloitsee.

35-vuotias Leino aloittaa jo 13:nnen kautensa SalPan edustusjoukkueessa.

– Olen yllättynyt siitä kuinka innoissaan sitä odottaa jo tulevaa kautta. Toiminta on nostettu taas uudelle tasolle ja joukkueen tavoite on selkeä. Tällaista steppiä eteenpäin konkarikin on odottanut, Leino kertoo.

Joukkueen keskikentän kolmikko Siirtola–Louhela–Leskelä on pelannut jo pitkään SalPassa.

– Yhtiöittäminen on tuonut pukukoppiinkin uutta virtaa, ja itse olen tähän mennessä ainakin tosi tyytyväinen siihen mitä olen nähnyt. Tuntuu siltä, että oikeasti tähän projektiin panostetaan ja tullut todella hyvä fiilis siitä, Siirtola kertoi.

SalPa julkaisee lisää sopimuksia vielä tällä viikolla. Joukkueen runko on jo lähes valmis.