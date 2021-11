Haber ja Holopainen jälleen muusikoiden tulokärjessä – Useimpien suomeksi esiintyvien tähtiartistien tienestit pienenivät toissa vuoteen verrattuna, kun korona kuritti musiikkialaa

Muusikko Samu Haber tienasi julkistettujen verotietojen mukaan viime vuonna yhteensä noin 397 000 euroa. Summasta vajaat 150 000 euroa oli ansiotuloa ja vajaat 250 000 euroa pääomatuloa.

Haber on viime vuodet ollut Suomen kovatuloisimpia tähtiartisteja. Toissa vuoden verotietoihin verrattuna Haberin kokonaistulot nousivat nyt yli 20 000 euroa.

Sunrise Avenue -yhtyeen keulakuvana ja lauluntekijänä tunnetuksi tullut Haber kertoi viime vuonna aloittavansa suomenkielisen soolouran. Varsinkin saksankielisessä Euroopassa suosioon nousseen yhtyeen taival puolestaan on päätetty lopettaa.

Myös Nightwish-yhtyeen laulunkirjoittaja Tuomas Holopainen keräsi viime vuonna reilut tienestit, yhteensä noin 315 000 euroa. Summasta valtaosa oli ansiotuloa, pääomatuloja Holopaisella oli verotietojen mukaan noin 32 000 euroa. Holopaisen kokonaistulot putosivat toissa vuoteen verrattuna runsaat 20 000 euroa.

Sunrise Avenuen tapaan myös Nightwishillä on paljon kuuntelijoita ulkomailla, Euroopan lisäksi esimerkiksi Etelä-Amerikassa.

Suomalaisen kevyen musiikin artistien muu kirkkain kärki jäi viime vuoden verotietojen mukaan tuloissa Haberin ja Holopaisen taakse. Monen suomeksi esiintyvän artistin tienestit myös putosivat selvästi toissa vuoteen verrattuna.

Koronarajoitukset kurittivat musiikkialaa viime vuonna maaliskuusta alkaen. Monen artistin tärkeimmät tulot muodostuvat keikkailusta ja konserteista, ja viime vuonna keikkoja sekä peruttiin että siirrettiin epidemiatilanteen vuoksi. Myös kesän suurimmat festivaalit, kuten Ruisrock, Flow ja Provinssirock, peruttiin.

Paula Vesala taas naisten tulokärjessä

Myös iskelmämuusikko Juha Tapio kerrytti viime vuonna verotietojen mukaan tuhdit tulot, yhteensä noin 282 000 euroa. Tapio nosti tulojaan yli 20 000 euroa toissa vuodesta. Taiteen moniottelija Paula Vesala keräsi noin 246 000 euron tienestit, runsaat 10 000 euroa vähemmän kuin toissa vuonna.

Räppäri Pyhimys eli Mikko Kuoppala puolestaan tienasi noin 188 000 euroa. Summasta valtaosa oli ansiotuloa. Pudotusta toissa vuoteen Pyhimykselle tuli yli 40 000 euroa.

Laulaja Kaija Koon tienestit olivat verotietojen mukaan yhteensä noin 181 000 euroa ja muusikko Anssi Kelan yhteensä noin 179 000 euroa. Vielä toissa vuonna molemmat ylsivät noin 200 000 euroon.

Lauri Tähkän viime vuoden kokonaistulot olivat noin 172 000 euroa, Reino Nordinin noin 160 000 euroa, Jenni Vartiaisen noin 138 000 euroa, Vesa-Matti Loirin noin 115 000 euroa ja Sanni Kurkisuon noin 78 000 euroa. Kaikkien tienestit putosivat toissa vuodesta.

Räppäri Elastinen eli Kimmo Laiho keräsi yhteensä noin 157 000 euron tilipussin. Ville Galle puolestaan ylsi yhteensä noin 149 000 euron tienesteihin. Sekä Elastinen että VilleGalle onnistuivat nostamaan tulojaan toissa vuodesta.

Monilla suomalaisartisteilla voi olla yritystoimintansa kautta myös sellaisia tuloja, jotka eivät näy verotiedoissa.

Hanna Anttila

STT

Kuvat: