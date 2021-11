Sanomalehtiin luotetaan

Nuoret aikuiset luottavat sanomalehtiin. Kolme neljästä suomalaisesta pitää painettuja ja digitaalisia sanomalehtiä luotettavina. Suomalaisten mielestä sanomalehdet ovat myös asiantuntevimpia ja laadukkaimpia medioita.

Tiedot käyvät ilmi Uutismedian liiton teettämästä Tuhat suomalaista -tutkimuksesta. Tutkimuksen teki IRO Research elokuussa.

Erityisen korkealle sanomalehteä arvostavat nuoret aikuiset. 18–24-vuotiaista peräti 88 prosenttia pitää painettuja tai digitaalisia sanomalehtiä luotettavina. Toiseksi sijoittuvaan televisioon luotettavuuden liittää vain 35 prosenttia samasta ikäryhmästä.

Ero on selvä. Sanomalehtien johtoasema on pysynyt yhtä vahvana kuin viime vuonna.

Koko aikuisväestöstä 75 prosenttia luottaa sanomalehtiin. Toiselle sijalle nousivat televisiokanavat ja niiden verkkopalvelut, joihin luottaa 62 prosenttia. Radiokanaviin ja niiden verkkopalveluihin luottaa 46 prosenttia.

Tutkimus osoittaa, että suomalaiset arvostavat faktapohjaiseen journalismiin perustuvaa uutismediaa. Verkossa olevat uutisportaalit, sosiaalisen median kanavat, tubettajat ja blogit eivät juurikaan herätä luottamusta. Niitä piti luotettavana vain 1–7 prosenttia vastaajista.

Kyselyssä selvitettiin myös, mitkä mediat ovat asiantuntevia ja laadukkaita. Yllätys ei ole, että luotettavuus ja laatu kulkevat käsi kädessä.

Nuorista aikuisista 78 prosenttia pitää painettuja tai digitaalisia sanomalehtiä laadukkaina ja 63 prosenttia asiantuntevina.

Luotettavuus ja asiantuntevuus ovat suomalaisten mielestä uutis- ja ajankohtaismedian tärkeimmät ominaisuudet.

Riippumattomuudessa sanomalehdet saivat hieman heikommat arvosanat. Sanomalehtiin riippumattomuuden liitti vain 33 prosenttia suomalaisista. Myös moniarvoisuudessa sanomalehtien mielikuva oli heikompi kuin televisiolla.

Kaikkiaan tutkimuksen viesti on kuitenkin selvä. Sanomalehdet koetaan vahvasti merkityksellisinä niin koko yhteiskunnassa kuin paikallisesti.

Tutkimuksessa selvitettiin myös median onnistumista koronaan ja rokotteisiin liittyvässä uutisoinnissa. Luotettavimpien tiedonlähteiden kärjessä ovat televisio, sanomalehdet ja viranomaiset.

Koronapandemia on ollut erikoinen aikajakso, jonka aikana tiedon tarve on kasvanut valtavasti. Kaiken somekuohunnan keskellä sanomalehdet ja muut perinteiset uutismediat ovat osoittaneet, miten tärkeää faktoihin perustuva luotettava uutisointi ja taustojen selvittäminen on.