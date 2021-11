Seuratanssijat kisasivat Somerolla – Monosen muistokisojen valtteina tunnelmaa, tila, meininki ja kaverit

Väkeä Turusta, Tampereelta, Helsingistä, Vantaalta, Jyväskylästä, Suonenjoelta, Kuopiosta, Liperistä ja vaikka mistä. Somerolla lauantaina järjestetyt lavatanssikisat vetivät osallistujia eri puolilta Suomea kilpailemaan lavatanssitaituruudesta.

Tanssiparien askelkuvioita arvioi seitsemän tuomaria. He eivät halunneet nähdä kilpatanssielkeitä, vaan arvostivat nimenomaan lavoilla tanssittavia kuvioita.

Lahtelaiset Pirjo Pyysing ja Jari Makkonen ottivat ilon irti Someron kisasta.

– Täällä on hirveän hauskaa! Tunnelma on mielettömän hyvä ja on ihanaa nähdä kavereita eri puolilta maata. Jos menestystä ja pokaaleja tulee, se on vain bonusta, Pyysing vakuuttaa.

Makkonen nauttii kisoissa myös tanssilattian väljyydestä.

– Täällä on hyvin tilaa. Lavat ovat välillä aivan tukossa, hän toteaa.

Pariskunta tapasi toisensa lavatansseissa Asikkalan Jenkkapirtillä. Askeleet osuivat yksiin saman tien.

– Se on harvinaista, huomauttaa Makkonen, joka on tanssinut seuratansseja kilpaa 15 vuotta.

Pyysing kertoo ajautuneensa kisaamaan viisi vuotta sitten alettuaan seurustella Makkosen kanssa. Pariskunta on edennyt kisoissa usein A-finaaleihin. Somerolla askeleet veivät 100-sarjan hopeasijalle ja avoimen sarjan neljännelle tilalle.

Johanna Rajala Kangasalta ja Timo Klemola Tuusulasta kertovat kumpikin saaneensa vanhemmiltaan kipinän lavatansseihin.

– Ja halusin itselleni tervehenkisen vapaa-ajan harrastuksen yökerhoissa käynnin sijaan, Rajala huomauttaa.

Pari kertaa kuussa yhdessä seuratansseja treenaavat Rajala ja Klemola löysivät toisensa Viejä ja seuraaja -kisoista.

– Timon avovaimo ei halunnut enää kilpailla, ja meillä askeleet natsasivat hyvin yhteen. Timo on hyvä viemään ja minä seuraan kohtuullisesti, Rajala nauraa.

Viime vuonna Rajala ja Klemola veivät Somerolla nuorikkojen sarjan voiton Unto Monosen muistokilpailuissa ja tanssivat Äänekoskella lavahumpan Suomen mestareiksi. Lauantaina he joutuivat tyytymään humppamittelön toiseen sijaan, mutta veivät voiton suomalaisen tangon avoimessa kilpailusarjassa.

Somerolla on totuttu järjestämään vuoden suurimmat lavatanssikilpailut. Osallistujamäärä on monena vuonna noussut yli sadan tanssiparin, mutta korona on verottanut osallistujamäärää rankasti. Tällä kertaa mukana oli 32 paria.

– Monet kisat on koronan takia jouduttu perumaan kokonaan, eikä lavatanssicupia ole siksi pystytty kisaamaan kahteen vuoteen, kilpailunjohtaja Kirsi Viitanen toteaa.

– Näin pieniä kisoja ei ole ollut koskaan ennen, mutta pääasia, että pystyimme ne ylipäänsä pitämään. Harrastajat ovat eri puolilta maata, ja tapaavat toisiaan yleensä vain kisoissa. Jälleennäkeminen on vähän kuin kotiinsa tulisi.

Somerolainen Kirsi Viitanen on kokenut tanssikisajärjestäjä. Eilen oli 27:s kerta, kun hänen johtamansa Suomen lavatanssiyhdistys piti Unto Monosen muistokilpailut. Muiston kunniaksi joka toinen kisoissa soitettava tango on Somerolla uransa aloittaneen tangosäveltäjän kynästä.

Somerolla tanssittiin tangoa neljässä eri sarjassa. Avoin sarja on nimensä mukaisesti avoin kaikille pareille. Uusien kisaajien sarjassa tanssivat aloittelevat kilpailijat. 100-sarjassa parin yhteisiän on oltavan vähintään sata vuotta ja senioreiden sarjassa vähintään 120 vuotta.

Tänä vuonna Somerolla ratkottiin myös lavahumpan Suomen mestaruus, jonka veivät kuopiolainen Aila Mills-Owens ja jämsäläinen Antti Lyytikkä.

27:S KERTA UNTO MONOSEN MUISTOKSI

Suomalaisen tangon voittajaparit

Avoin: Johanna Rajala ja Timo Klemola

100-sarja: Aila Mills-Owens ja Antti Lyytikkä

Uudet kisaajat: Tuija Marttinen ja Kari Vänttinen

Seniorit: Tarja ja Jarmo Tikka

Lavahumpan SM: Aila Mills-Owens ja Antti Lyytikkä

Suomen lavatanssiyhdistys on järjestänyt Unto Monosen muistokisat Somerolla vuodesta 1995.