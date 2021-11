Loppiaisen kongressimellakan ”shamaanille” yli kolmen vuoden tuomio Yhdysvalloissa

Yhdysvalloissa loppiaisen kongressimellakan tunnetuimpiin hahmoihin lukeutunut ”shamaani” Jacob Chansley on saanut 41 kuukauden vankilatuomion.

Chansley tuomittiin muun muassa virkavallan vastustamisesta. Syyttäjän mukaan Chansleyn on saatava ankara tuomio, koska hän oli mellakan näkyvimpiä hahmoja.

Ilman paitaa, turkislakissa ja kasvomaalauksessa liikkunut Chansley kulki ympäri kongressirakennusta Yhdysvaltojen lippu keihääseen kiinnitettynä, ja välittyi samalla uutiskuvissa miljoonille ihmisille.

Chansley jätti niin ikään varapresidentti Mike Pencen pöydälle viestin, jossa todettiin: ”Se on vain ajan kysymys. Oikeus tapahtuu”.

Chansley on ollut vangittuna alkuvuodesta tapahtuneesta pidättämisestään lähtien.

Mellakan kasvot

Tuomari Royce Lamberthin mukaan Chansley oli koko mellakan symboli.

– Hän antoi kasvot tälle mellakalle. Hyvässä tai pahassa, häneen kiteytyi tämä koko tapahtuma, Lambert sanoi uutiskanava CNN:n mukaan.

Chansley itse piti oikeudessa syvää katumusta uhkuvan puolustuspuheen, jossa hän sanoi nyt haluavansa elää elämänsä kuin Jeesus tai Intian itsenäisyysliikkeen johtaja Mahatma Gandhi.

– Jouduin eristysselliin itseni, omien päätöksieni takia. Minä rikoin lakia. Siksi minun pitää toimia niin kuin Gandhi ja ottaa vastuu. Ei mitään muttia, sillä niin kunnialliset miehet toimivat, Chansley sanoi. Hän myös vannoi, ettei enää koskaan palaa vankilaan.

Tuomari Lambert piti puhetta erittäin vaikuttavana, mutta tuomiota se ei alentanut.

Loppiaisena tuolloisen presidentin Donald Trumpin kannattajat hyökkäsivät Washingtonissa kongressirakennukseen, kun edustajainhuone ja senaatti olivat kokoontuneet vahvistamaan Joe Bidenin vaalivoittoa. Viisi ihmistä kuoli mellakoinnin seurauksena.

https://edition.cnn.com/2021/11/17/politics/jacob-chansley-qanon-shaman-january-6-sentencing/index.html

STT

Kuvat: